Alessandro Egger: “Abbandonato, mi sentivo disperato”/ “Sono qui grazie agli amici”

C’era anche Alessandro Egger, finalista di “Ballando con le Stelle” insieme alla sua insegnante Tove Villför, tra gli ospiti della puntata di “Storie Italiane” andata in onda oggi, lunedì 5 dicembre 2022, su Rai Uno e condotta da Eleonora Daniele. Il giovane, in diretta tv, ha dichiarato: “Per quanto sia difficile raccontarsi, perché questo conduce a un’esposizione e a un giudizio, penso che mettersi a nudo sia una mossa di coraggio e oggigiorno avere coraggio ripaga. Non voglio mai prendermi tutto il merito per aver superato l’abbandono che ho vissuto, perché, come rivela la storia coreografata da Tove, ce l’ho fatta grazie ad amici e conoscenti, a gente che in quel frangente era lì con me e mi ha aiutato a trovare la speranza e il motivo per andare avanti. Quando ti succedono certe cose, finisci spesso per sentirti disperato”.

ALESSANDRO EGGER ABBANDONATO DAI GENITORI?/ "Vestiti in sacchi immondizia davanti casa", la madre replica

ALESSANDRO EGGER, PARLA LA SUA INSEGNANTE DI DANZA: “È SEMPRE STATO PENSIEROSO IN ALLENAMENTO”

Sempre a “Storie Italiane”, Tove Villför ha parlato del suo partner di ballo Alessandro Egger: “Mi ha raccontato la sua storia a pezzi. Non è venuto il primo giorno a dirmi tutto come un libro aperto. Piano piano si è schiuso, è stato sempre pensieroso nel raccontarsi, in quanto il suo non è neanche un passato che vuole rivivere, visto che non parliamo di cose belle. Credo che con questa puntata abbiamo definitivamente chiuso un capitolo della sua vita, che non deve più essere riaperto”.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Egger e Tove Villfor/ Coreografia sulla sua infanzia difficile o messaggio di pace verso la madre?Alessandro Egger, rivelazione choc "bisnonna deportata ad Auschwitz"/ "Riuscì a salvare la vita dei figli..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA