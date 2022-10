Alessandro Egger choc “Mia madre non esiste”/ “Sono stato messo alla porta a 17 anni”

Alessandro Egger choc: “messo alla porta di casa a 17 anni”

Alessandro Egger apre il suo cuore alle telecamere di Ballando con le Stelle 2022 e prima di ballare il tango con Tove Villfor racconta il rapporto complicato con la madre. Quest’ultima, ormai, non fa più parte della sua vita, di certo non per volontà del ragazzo. “Certe cose è meglio che rimangano lì, sono cose già affrontate e affrontate. Poi più parli di certe cose più gli dai importanza”, spiega. “A volte bisogna dimenticare e andare avanti. Non mi piace più parlare male di nessuno. Il rapporto con mia madre? Lo definirei quello che è, ovvero un rapporto che non esiste. Mia madre ha scelto di non fare parte della mia vita e io lo accetto, finalmente, perché non è una cosa che io volevo ovviamente”.

Alessandro Egger e il rapporto compromesso con la madre: “La vita va avanti”

“Sono uscito di casa a diciassette anni senza chiedere niente alla mia famiglia. Sono stato accompagnato alla porta, mica volevo”, precisa Alessandro Egger a Ballando con le Stelle. “Mi sono sentito intrappolato in una ragnatela e quando ne esci, esci distrutto, stravolto e devastato, strisciando per scappare più lontano possibile da questa storia”. Alessandro Egger non guarda a quel che stato con rancore, ormai sembra voler voltare la pagina: “Perché la vita va avanti e bisogna scegliere bene a cosa dare importanza nella vita”.

