Alessandro Egger con Tove Villfor, Ballando con le stelle/ Finale sicura? “Sul palco io e lei siamo altrove”

Alessandro Egger e Tove Villfor conquisteranno la finale a Ballando con le stelle? Il loro segreto in pista

Alessandro Egger e Tove Villfor sono una delle coppie di concorrenti di Ballando con le Stelle 2022. Sin dalla prima puntata hanno conquistato critica e pubblico anche se Selvaggia Lucarelli in diverse occasioni l’ha rimproverato di non essere troppo “vere”. Per il pubblico però non è così, visto Alessandro Egger è tra i favoriti alla vittoria finale di questa edizione del dance show di successo di Rai1. Tra i motivi non solo la bravura dell’attore e modello, ma anche il bellissimo rapporto di complicità che si è instaurato con la maestra di ballo Tove Villfor. I due, infatti, sono molto affiatati e complici e l’hanno confermato anche durante il ballo sulle note di “Crazy in love”.

“Quando saliamo sul palco sembra di stare in un altro mondo, parallelo, dove ci siamo solo io e lei. – ha spiegato Alessandro proprio a Ballando con le stelle – È una connessione: ci curiamo, ci guardiamo, sentiamo le mani, il tocco… Penso a quello che sto sentendo, a quello che mi sta facendo sentire lei, a quello che io sto facendo sentire a lei. È questo che ci guida in pista: lei è l’unica a capire il mio dolore, così come io riesco a farle esprimere le emozioni”.

Alessandro Egger e Tove Villfor: “tra noi è scoppiato un incendio”

Alessandro Egger e Tove Villfor sono tra i protagonisti indiscussi di Ballando con le Stelle 2022. L’ex volto delle barrette Kinder e la maestra di ballo sono sempre più affiatati con il modello che ha raccontato negli studi di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone: “ho scoperto praticamente tutto. Ero molto insicuro di quello che sarebbe successo, è la prima volta che faccio un programma in diretta. Non sapevo fare nulla, neanche un passo in avanti”. Anche la ballerina e maestra di ballo Tove Villfor ha confermato la cosa dichiarando: “io l’ho visto cambiare tantissimo settimana per settimana. E’ un pazzerello questo ragazzo, una pazzia buona: urla, scherza, ride, salta”.

Infine Egger parlando del rapporto con Tove ha confessato: “è scoppiato un incendio. Io e Tove ci siamo trovati dal primo istante in una maniera un po’ diversa, che ha creato un sacco di cose intorno a noi. Ci ha collegato in una maniera diversa rispetto alla storia romantica, la nostra è molto emotiva. C’è affetto, siamo molto sinergici“.











