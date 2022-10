Alessandro Egger con Tove Villfor vincitori di Ballando con le stelle?/ Con Gabriel Garko infortunato..

Alessandro Egger con Tove Villfor, Ballando con le stelle: tutti pazzi per loro

Il popolo social adora Alessandro Egger e Tove Villfor a Ballando con le stelle. Il pubblico femminile perde la testa per Alessandro, che si presenta con i tratti somatici di un angelo: capelli biondi e occhi azzurri, ma in realtà è una bomba di sensualità ed erotismo. La coppia ha l’appoggio dei follower che aspettano trepidanti vederli in un ballo sensuale dove finalmente verrà messo in evidenza la sintonia che c’è tra loro. È una delle coppie meglio assortite, dove l’affiatamento è palpabile. Inutile dire che in molti vorrebbero Alessandro e Tove in finale, c’è qualcuno che già li vede insieme per tutta la vita. Chissà come si comporterà Alessandro con un valzer? Questa è la domanda che un utente si è posto e la curiosità su quello che riuscirà a tirare fuori la coppia nelle prossime puntate è alta. Per Tove Villfor mettere a freno la rabbia di Alessandro non è un compito facile. Ogni settimana, dopo aver ascoltato un frammento del racconto della vita del suo allievo, studia la coreografia giusta per permettergli di tirare fuori quello che ha dentro, ma nel modo giusto.

Il Paso Doble questa settimana è stato d’aiuto perché Alessandro ha portato in pista tutti gli ingredienti: grinta, forza e fisicità. Il risultato è stato sorprendente e il pubblico ha apprezzato lo show. Se poi a qualche giurato non è piaciuta la performance, poco importa, la coppia è unita, alla sala prove si diverte, ma soprattutto si ascolta. Tove non ha apprezzato per niente il giudizio di Selvaggia, perché il suo allievo ha ballato. Una coreografia non è fatta solo di passi ma anche di salti ed energia e il Paso Doble chiede questo.

L’infortunio in settimana di Gabriel Garko spalanca in effetti al corsa al titolo ad Alessandro Egger e Tove Villfor che se continueranno a mantenere questo livello di prestazioni la vittoria finale è quasi scontata.

Paso Doble per Alessandro Egger e Tove Villfor

Nella terza puntata di Ballando con le Stelle Alessandro Egger e Tove Villfor hanno presentato un Paso Doble. L’esibizione è piaciuta ai giudici ad esclusione di Selvaggia Lucarelli che in confronto alle altre esibizioni l’ha trovata un po’ fiacca. Sul palco si è vista tanta energia e presenza scenica, ma alla Lucarelli non è bastato per convincerla a dare un voto più alto della sufficienza. Di parere opposto sono stati gli altri giudici che hanno trovato la coreografia moderna e grintosa. Sono stati commessi alcuni errori, ma la performance è stata molto scenica e creativa. Per Canino è arrivato il momento di fare lo scatto in avanti, mettere la freccia e sorpassare. Selvaggia vuole vedere Alessandro ballare di più, ha visto molti salti, ma è rimasto anche molto tempo fermo. Il suo giudizio non ha trovato d’accordo né Carolyn e nemmeno il pubblico. Mariotto ha apprezzato la simmetria che c’è tra i due ballerini. In totale la coppia è riuscita a ottenere 36 punti evitando lo spareggio.

Nella clip Andrea ha raccontato la sua infanzia che non è stata per niente facile. L’ha vissuta con i nonni, perchè i suoi genitori se ne sono andati e non avendo una famiglia, ha trascorso più tempo in strada che a casa. La rabbia che aveva dentro a volte la buttava fuori nei modi sbagliati. Non era in grado di collegarsi con gli altri e quando lo faceva era sempre in negativo. In alcuni momenti non riusciva a tenere a bada nemmeno le sue emozioni. Si mostrava duro verso gli altri, quando a casa non lo era. Nella vita ha imparato ad ascoltare quello che desidera, ma senza giudicarsi e questo lavoro lo sta continuando a fare su se stesso. A Ballando sta riscoprendo la gioia di vivere, si emoziona quando scende in pista ed è proprio lì che dà il meglio di sé per non deludere la sua maestra ma nemmeno il pubblico che lo segue dandogli quella carica che lo sprona a non mollare.

