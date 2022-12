Alessandro Egger e Tove Villfor, Ballando con le Stelle 2022/ Vincitori annunciati ma…

Alessandro Egger e Tove Villfor, ultimo sforzo per vincere Ballando con le Stelle 2022

Alessandro Egger e Tove Villfor sono tra i candidati alla vittoria finale di Ballando con le Stelle 2022. Nella scorsa puntata la coppia ha incantato con una intrigante rumba sulle note di ” Romeo and Juliet”. La giuria capitanata da Carolyn Smith assieme a Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, è rimasta ben impressionata dal lavoro svolto in pista dalla coppia. Per non parlare di quando Alessandro Egger ha ricevuto la sorpresa di sua nonna, con cui ha ballato in diretta televisiva. L’operazione tenerezza, quindi, ha fatto centro e il nome del giovane ballerino ora è sulla bocca di tutti. Inevitabile la battuta di Selvaggia Lucarelli, che alludendo ai rapporti burrascosi con la madre ha detto: “Ma allora esiste un parente a cui vuoi bene”.

Jasminka, nonna Alessandro Egger/ "Senso di colpa, accadute cose impensabili..."

La signora Egger, oltretutto, ha provato più volte a smentire la tesi imbastita dal figlio, con dichiarazioni piuttosto eloquenti e amareggiate. Nel corso di un’intervista a Fanpage, ad esempio, ha speso parole durissime per la produzione di Ballando con le stelle, senza risparmiare attacchi. “Gli italiani non hanno capito un benemerito ciccio di quello che è Alessandro. Me li sento che dicono: “Ah poverino, chissà che madre”. Io ho tre figli, e mi creda, nessuno è abbandonato”.

ALESSANDRO EGGER: FIDANZATA E GENITORI/ La nonna lo difende: "Aveva bisogno d'amore"

Alessandro Egger, la polemica con la madre Cristina tiene banco in vista della finale: arriverà la pace in diretta?

“È uscito di casa, questo è vero, ma a 19 anni – ha continuato la signora Cristina a Fanpage – è vero che ha iniziato la sua vita e si è fatto da solo. Non lo abbiamo mai raccomandato, anzi non abbiamo mai appoggiato la sua carriera nel mondo dello spettacolo e della moda, visto che mio marito è un ingegnere e ha sempre cercato di portarlo verso un lavoro più concreto. Gli abbiamo sempre detto che la bellezza, a un certo punto, passa. Ciononostante, non è mai stato ostacolato. I nostri sono stati problemi come ci sono in tutte le famiglie del mondo”.

Elisa, sorella Alessandro Egger lo smentisce "Con 'papà' vivevi lusso"/ "Con mamma.."

Chissà che non stia bollendo qualcosa in pentola per la finale di Ballando con le Stelle 2022. In molti, infatti, sognano una rappacificazione in diretta tra Alessandro e mamma Cristina. Un’operazione difficile, di certo non impossibile in ambito televisivo. Per ora Egger si è dovuto accontentare dell’amata nonna, per la quale in tempi non sospetti aveva speso parole al miele. Naturalmente, la polemica con la mamma e le tensioni in famiglia tengono banco, ma intanto Alessandro e Tove si preparano per l’ultima indimenticabile esibizione di Ballando con le Stelle.











© RIPRODUZIONE RISERVATA