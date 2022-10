Alessandro Egger e Tove Villfor, Ballando con le stelle/ La sua toccante storia commuove tutti

Alessandro Egger e Tove Villfor, Ballando con le stelle: una storia difficile

Alessandro Egger e Tove Villfor hanno conquistato il pubblico di Ballando con le stelle 2022 che per il momento sembra abbastanza schierato in favore della coppia considerando i numerosi commenti presenti sui vari profili social dei diretti interessati e del programma. Alessandro ha in particolare fatto colpo con la sua storia personale e con la determinazione che ha dimostrato in sole due puntate. Viste le prime due esibizioni, è lecito aspettarsi una performance ancora più entusiasmante per la terza puntata. La coppia è tra le favorite di questa edizione e nella prossima serata dovrà rispondere in maniera convincente a tale pronostico.

Nell’ultima puntata Alessandro ha avuto modo di argomentare sulla difficile situazione familiare, dichiarando di aver perso ogni tipo di rapporto con la madre ma di aver accettato tale condizione come stimolo. Tove Villfor si è invece limitata a fare i complimenti al suo compagno di avventura, confermando quanto la sua storia lo stia portando ad impegnarsi ancora di più in questa esperienza. Cosa accadrà stasera?

Alessandro Egger si è messo totalmente in gioco

Alessandro Egger e Tove Villfor sabato 15 ottobre hanno partecipato alla seconda puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle, come sempre carica di emotività e di giudizi piuttosto forti. Alessandro ha sicuramente messo in gioco tutto l’impegno necessario dimostrando ancora una volta una grande sintonia di coppia. Dopo una prima puntata scoppiettante che è valsa ben 41 punti per il quinto posto in classifica, pubblico e giuria erano in trepidante attesa di vedere quanto sarebbero riusciti a sorprendere per la seconda uscita. Per l’occasione Egger e Villfor si sono esibiti sulla celebre canzone dei Maneskin, Zitti e buoni, adattata in veste di tango.

La giuria ha ampiamente apprezzato l’esibizione, ricoprendo di complimenti sia la capacità di risultare moderni che l’energia profusa per rendere quanto più fruibile l’emotività da trasmettere. Allo stesso tempo però, non sono mancati gli ammonimenti al fine di non adagiarsi troppo sugli allori e continuare così. Mariotto in particolare è stato il più soddisfatto, sia dal punto di vista artistico che interpretativo. Il totale guadagnato è stato di 43 punti, sulla falsariga di quanto visto nella puntata precedente. Entrambi i protagonisti hanno ringraziato pubblico e giuria promettendo di mantenere questo atteggiamento finché possibile.











