Alessandro Egger e Tove Villfor, Ballando con le Stelle/ Senza Garko puntano alla vittoria finale!

Il pubblico è innamorato della coppia Alessandro Egger e Tove Villfor a Ballando con le stelle 2022. La ballerina è riuscita a entrare in sintonia con il suo allievo e a trasformare il suo carattere allontanando quell’aria glaciale che l’accompagnava gli scorsi anni. Gli utenti hanno trovato la coreografia favolosa e loro l’hanno interpretata in modo sublime. Questa coppia ha tutto: eleganza, classe ed empatia. Lui poi assomiglia a un cavaliere d’altri tempi. Il ballo ce l’ha cucito addosso, sono una coppia formidabile che fa sognare. Sono una fusione di anime, è stata la cosa più bella della serata. I follower hanno apprezzato anche il messaggio di ringraziamenti che Alessandro ha scritto e questo gli fa doppiamente onore. Il pubblico da questa coppia si aspetta ancora di sognare. Alessandro ha voluto fare un esperimento con Tove e le ha chiesto di provare a connettersi con lui senza dirgli nulla, ma comunicando soltanto con gli occhi, a volte non serve nemmeno parlare. La ballerina ha scelto di fare questo esperimento e ha immaginato un momento in cui nella vita ha provato tanto dolore e ha cercato di comunicarlo al suo allievo con lo sguardo. Il dolore per Tove è la paura di non essere accettata. È consapevole che non può piacere a tutti, ma le pesa pensare che a qualcuno non piaccia. Alla fine non bisogna essere accettati da tutti, ma è quello che lei vorrebbe.

Il Moderno di Alessandro Egger e Tove Villfor non ha eguali a Ballando con le stelle 2022

Nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2022 Alessandro Egger e Tove Villfor hanno ballato un Moderno sulle note di “Fai rumore” di Diodato. Carolyn Smith ha definito l’esibizione una fusione di due anime con una delicatezza che dà tanta potenza. Per Ivan Zazzaroni è stata la più bella performance della serata, visto che si sono esibiti per ultimi. Fabio Canino ha trovato la coreografia moderna e bella, il modo migliore per concludere la serata. Selvaggia li ha trovati delicati ed eleganti nei movimenti. Mariotto ha apprezzato lo stile, molto fluido e armonioso. La coppia ha totalizzato 48 punti. A Ballando con le Stelle Alessandro ha trovato una famiglia e se l’è accorto perchè si sente capito, si esprime liberamente e le persone lo accettano così com’è senza alcun pregiudizio. Accettano la sua esuberanza, la sua gioia, la sua tristezza.

Non viene giudicato, questa è la ricchezza che porta con sè ogni giorno che frequenta la sala prove. Alessandro ha molto sofferto, il dolore che si porta dentro è non l’essere stato accettato da chi lo ha voluto. Nascere è un dono, eppure il venire al mondo per i suoi genitori è stato un male, anche se lui non ritiene di aver arrecato danno a nessuno.

