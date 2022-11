Alessandro Egger e Tove Villfor, Ballando con le stelle/ ‘Senza’ Garko puntano alla vittoria

Alessandro Egger e Tove Villfor, Ballando con le stelle 2022: energia e simpatia

Il pubblico stravede per Alessandro Egger e Tove Villfor a Ballando con le stelle 2022, affascinato dalla simpatia e rapito dall’energia del ragazzo, in molti gli consigliano di lasciare perdere chi lo vuole oscurare, facendo riferimento a Selvaggia che lo rimprovera di non essere “vero”. C’è chi gli augura solo cose belle nella vita e chi lo vorrebbe già in finale con Gabriel Garko. Quello che colpisce di questo ragazzo è il potere di emozionare ogni volta che scende in pista.

Forse perché è un attore e sa interpretare la musica, oppure perché si lascia trasportare dalle note. Tra Alessandro e Tove c’è una bella intesa e la coreografia della bachata si è spinta oltre ogni aspettativa. Il ballo è stato molto sensuale e Alessandro anche sabato scorso ha dimostrato semplicità e grandissima umiltà. Questa coppia ha fatto vedere tutto, ed è pronta per affrontare la finale.

La Bachata di Alessandro Egger e Tove Villfor

Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle 2022 Alessandro Egger e Tove Villfor hanno presentato una Bachata sulle note di “Crazy in love”. Per Carolyn è stata presentata una bachata molto sensuale. Alessandro è pieno di energia e fare qualcosa di contenuto non è stato facile. Si è vista la sua bravura e la preparazione della sua insegnante, sono sulla strada giusta. Per Canino il giro di boa è riuscito, questa volta l’energia è stata indirizzata nel modo giusto. Ivan ha apprezzato il fatto che la coppia si è spinta oltre proponendo una coreografia con qualcosa in più rispetto alle altre. Marioto si è complimentato con Alessandro perché il movimento di bacino gli viene meglio dei ballerini. Per Selvaggia sono stati strepitosi. La giuria si è espressa con voti molto alti, la coppia ha totalizzato 48 punti.

Alessandro Egger, la trasformazione a Ballando con le stelle 2022

Alessandro Egger nella bachata ha sentito di esprimere ogni livello della sua personalità. Nella vita reale è una persona che non pensa sempre a quello che fa. La sua impulsività lo ha portato a tante incomprensioni. A Ballando con le stelle 2022 si è sentito in un ambiente sicuro, può aprirsi, quando va a far le prove, una volta che varca la porta, lascia tutto il resto fuori. Quando in passato ha attraversato l’Everest, ha dovuto ragionare con la testa, certe mete si raggiungono solo se la testa è a posto. Da questo momento per lui inizia la scalata, una volta che raggiunge la cima pensa che ne è valsa la pena. Ogni settimana Alessandro racconta un po’ di sé. La settimana scorsa Lucarelli ha rimproverato l’attore dicendogli che certi discorsi sono studiati e non c’è nulla di naturale. Egger ha replicato che alcune storie fanno parte della sua vita e quando le racconta lo feriscono ancora. Niente è costruito, lui è così.











