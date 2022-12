Alessandro Egger e Tove Villfor/ Coreografia sulla sua infanzia difficile o messaggio di pace verso la madre?

Alessandro Egger e Tove Villfor, il passo indietro di Selvaggia Lucarelli: dopo averli elogiati non crede più in loro perché…

Alessandro Egger e Tove Villfor sono forse i principali candidati alla vittoria di Ballando con le Stelle 2022. Per questo motivo sono molto alte le chances che la coppia esca vittoriosa anche dalla seconda semifinale di quest’edizione, ottenendo l’accesso per la puntata più importante dell’anno. Da quando è cominciato il programma, Alessandro e Tove hanno fatto scintille. Sul palco hanno incantato con una maestria disarmante, sapendosi riproporre da prospettive diverse. Una crescita costante, che ha toccato il massimo apice con El tango de Roxanne. Applausi a scena aperta e consensi quasi totali per il duo, con l’unica eccezione che ha riguardato Selvaggia Lucarelli.

Nella puntata in onda sabato scorso, infatti, la giornalista e giurata di Ballando con le Stelle 2022 ha espresso non poche perplessità al termine dell’esibizione. Nulla di roboante, ma un parere negativo lo ha riservato all’atteggiamento ritenuto troppo finto e teatrale da parte della coppia. Secondo Selvaggia i due starebbero cercando consensi inutili. “Non ne avete bisogno”, ha detto convinta la Lucarelli. Adesso, in vista della semifinale, Alessandro e Tove dovranno farla ricredere ed offrire una performance convincente sotto ogni punto di vista. Questa sera, venerdì 2 dicembre, Alessandro Egger e Tove vogliono superarsi e proveranno a farlo fin da subito, con una coreografia speciale sulle note di Solo.

Alessandro Egger e Tove Villfor, la rabbia e la solitudine come leva per accedere alla finale di Ballando con le Stelle 2022

“Dovrete proporre un ballo che racconti un episodio importante della vostra vita, una coreografia che voi stessi preparerete, un episodio che ha cambiato la vostra vita. Vi affidiamo una musica per farlo….”, ha preannunciato sabato scorso Milly Carlucci. Nel caso di Alessandro Egger e Tove Villfor il pezzo è Solo di Claudio Baglioni. Un brano che può rappresentare la tenacia che alberga nel cuore di Alessandro, ma anche la rabbia e la solitudine che ha vissuto nella sua infanzia a causa dei rapporti compromessi con la madre.

Il ragazzo, infatti, non ha mai fatto mistero di “non essere stato accettato da chi mi ha dato la vita, da chi mi ha voluto. Io credo che quando nasci sei un dono a prescindere e io credo di non aver mai fatto niente di male”. Egger e la mamma, Cristina Vittoria Egger Bertotti non si frequentano più e il loro rapporto è distrutto. L’esibizione di questa sera, non a caso, sa tanto di una rivincita che Alessandro vuole prendersi nei confronti di chi non lo ha amato e di chi lo ha trascurato irrimediabilmente, lasciandolo solo nei momenti più duri della sua esistenza. Speriamo che sia un messaggio di pace rivolto alla madre…











