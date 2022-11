Alessandro Egger e Tove Villfor/ “Tra noi è scoppiato un incendio…”

Alessandro Egger e Tore Villfor protagonisti a Oggi è un altro giorno. I due concorrenti di Ballando con le stelle si sono raccontati a tutto tondo, l’attore ha esordito così: “Ho scoperto praticamente tutto (ride, ndr). Ero molto insicuro di quello che sarebbe successo, è la prima volta che faccio un programma in diretta. Non sapevo fare nulla, neanche un passo in avanti”.

“Io l’ho visto cambiare tantissimo settimana per settimana. E’ un pazzerello questo ragazzo, una pazzia buona: urla, scherza, ride, salta”, ha raccontato Tore Villfor. Alessandro Egger ha poi parlato del rapporto tra maestra e alunno: “È scoppiato un incendio. Io e Tove ci siamo trovati dal primo istante in una maniera un po’ diversa, che ha creato un sacco di cose intorno a noi. Ci ha collegato in una maniera diversa rispetto alla storia romantica, la nostra è molto emotiva. C’è affetto, siamo molto sinergici”.

Alessandro Egger ha poi parlato della sua vita privata e dei suoi genitori. Lui, infatti, è nato dall’amore tra la madre e un modello sardo, ma non ha mai conosciuto il padre. Egger è il cognome del patrigno. Incalzato da Serena Bortone, il concorrente di Ballando ha ricordato: “Per come sono fatto io, io non farei mai una cosa simile ad un figlio. Sono cose che non riesci a spiergarti: un figlio è una cosa importante. Io credo di aver affrontato questi problemi con la creatività e con lo sfogo. Quando ero piccolo, mi sfogavo con l’adrenalina, ho fatto qualsiasi sport. Poi c’è stato un cambiamento nell’adolescenza, sono riuscito a sfogare la mia creatività scrivendo musica, con recite e così via”.

