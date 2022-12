Alessandro Egger, la mamma Cristina scrive a Signorini e attacca la Rai/ “Lui abbandonato a 17 anni? Falso!”

Cristina Vittoria, la mamma di Alessandro Egger, scrive a Signorini e smentisce le dichiarazioni fatte dal figlio a Ballando con le stelle

Cristina Vittoria Egger, la mamma di Alessandro Egger, ha deciso di scrivere una lettera ad Alfonso Signorini, poi pubblicata nel nuovo numero del settimanale CHI. La donna si è detta furiosa e ha lanciato un duro attacco alla Rai, tirando in ballo alcune dichiarazioni fatte dal figlio, attualmente in gara a Ballando con le stelle 2022.

Alessandro Egger, in coppia con la ballerina Tove Villfor, ha raccontato un un dietro le quinte di essere stato abbandonato dai genitori a 17 anni e di non avere buoni rapporti con la famiglia. Ha quindi citato la madre, dichiarando che ad oggi con lei non c’è un dialogo. Di fronte a queste dichiarazioni la signora Cristina Vittoria Egger ha voluto dire la sua e per farlo ha deciso di scrivere ad Alfonso Signorini, rivelando di non aver avuto diritto di replica dalla Rai.

Alessandro Egger, la mamma tuona: “Non è vero ciò che ha detto”

Nella lettera scritta a Signorini e pubblicata su CHI, come riporta Today, la donna ha tenuto a smentire le dichiarazioni fatte dal figlio Alessandro sul suo conto: “Ma non è vero!” si legge, “Vorrei smentire le accuse e vorrei puntare il dito sulla Rai per aver costruito il personaggio senza indagare sulla realtà dei fatti. Spero di avere la sua attenzione”, ha concluso la donna. Di fronte a questa missiva, Signorini ha dunque replicato scrivendo: “Cara signora, non credo che lei non abbia avuto diritto di replica. Forse un suo intervento non era compatibile con lo spirito del programma. Un caso saluto!”. È ora probabile che la questione verrà tirata in causa nel corso della prossima puntata di Ballando con le stelle, prevista per il 17 dicembre.

