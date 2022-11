Alessandro Egger/ “Mia fidanzata Madalina Doroftei gelosa di Tove Villför? Non so…”

ALESSANDRO EGGER “ONESTAMENTE NON MI ASPETTAVO TUTTO QUESTO SUCCESSO”

Alessandro Egger, concorrente di “Ballando con le Stelle” in coppia con la maestra Tove Villför, ha commentato il suo percorso all’interno del programma di Rai Uno ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang. Il giovane ha esordito sottolineando come il riscontro positivo ottenuto dal pubblico e dalla giuria fino a questo momento sia stato per lui inatteso: “Onestamente non mi aspettavo tutto questo successo, non mi aspettavo niente di quanto sta accadendo – ha asserito –. Ho solo applicato le regole del ‘lavora duro’, ‘impegnati’, ‘dai tutto quello che hai’ e ‘concentrati sul tuo percorso'”.

Per vivere al meglio l’esperienza televisiva, Alessandro Egger ha confessato di avere messo in stand-by la sua vita privata: “Sono in una bolla di concentrazione. Prima di iniziare questo programma non pensavo che sarebbe stato tanto impegnativo, invece in 3-4 giorni non puoi pensare di portare una coreografia in diretta senza averle dedicato la giusta attenzione. Proprio per questo, evidentemente, stanno arrivando i risultati. Inoltre, non avendo mai fatto una trasmissione in diretta di questo calibro, non puoi conoscere ciò che arriverà al pubblico. Puoi stargli sulle p*lle oppure piacergli. Anche grazie alle clip di racconto che Milly Carlucci prepara con l’ausilio degli autori, credo di essere entrato in sintonia con il pubblico a casa e questo a me fa tanto piacere”.

MADALINA DOROFTEI GELOSA DI ALESSANDRO EGGER?

Nel prosieguo della sua intervista ai microfoni di “Trends&Celebrities”, Alessandro Egger ha rivelato un retroscena legato a “Ballando con le Stelle”: “Nella Sala delle Stelle si respira un clima di supporto ogni volta in cui scende in pista uno di noi. Molti concorrenti non guardano l’esibizione per una questione di nervi, specialmente se la giuria si dimostra già carica. Voi da casa non riuscite a vederlo, ma quando escono i concorrenti di solito ci sono le grida di incitamento”.

Chi teme Alessandro Egger per la vittoria finale? “In questo format ho capito che ognuno può tirare fuori carte vincenti a ogni esibizione. Inoltre, devo dire che di solito sono molto competitivo e individuo i miei rivali, ma in questo caso non riesco, perché non dipende tanto da me, quanto piuttosto dalla coreografia”. Madalina Doroftei, fidanzata di Egger, è gelosa della sintonia che si è inevitabilmente venuta a creare tra il giovane e la sua insegnante, Tove Villför? “Non saprei – ha risposto l’attore –… Si sentono, si messaggiano, so che finora le ha fatto due regali…”.

