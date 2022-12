Alessandro Egger: “Mio cane Papi protagonista di uno spot”/ “Come me da bambino…”

Alessandro Egger, secondo classificato a “Ballando con le Stelle” e ospite nel pomeriggio di mercoledì 28 dicembre 2022 di “Oggi è un altro giorno”, la trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone, ha rivelato un retroscena fin qui non emerso circa il suo cane, che ha chiamato Papi. Un nome che, come ha sottolineato lo stesso attore, ha scelto in quanto gli sembrava simpatico e che richiamasse il clima di festa e di allegria tipico dell’America Latina: “Laggiù tutti si chiamano papi, mami… Quindi ho scelto di chiamare così il mio cane!”. Ma il vero aneddoto sull’amico a quattro zampe di Alessandro Egger riguarda l’ambito lavorativo…

ALESSANDRO EGGER: “IL MIO CANE PAPI È PROTAGONISTA DI UNO SPOT PUBBLICITARIO”

Infatti, subito dopo, mostrandone la fotografia direttamente dal suo smartphone, sotto gli occhi divertiti di Serena Bortone, Egger ha svelato che il suo cane Papi “è protagonista di uno spot pubblicitario del cibo per cani”. Anche lui, dunque, conosce il piccolo schermo al pari del suo padrone (“Hai messo a reddito pure lui!”, ha detto, ridendo, la presentatrice). D’altro canto, Alessandro Egger da bambino aveva recitato in uno spot televisivo per una nota marca di dolciumi, ma “Papi è molto più bello di me”, ha sorriso.

