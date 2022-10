Alessandro Egger: “Pesavo 100 kg, ora sono modello”/ “Sogno di vincere l’Oscar”

Alessandro Egger: “Perché ho scelto Ballando con le stelle”

Alessandro Egger, concorrente di Ballando con le Stelle in coppia con Tove Villfor, sta vivendo con entusiasmo l’esperienza nel programma condotto da Milly Carlucci. A Vanity Fair racconta: “Non ho mai voluto fare i reality, ma qui c’è qualcosa che fa da collante, perché la sfera di ognuno di noi è accostata allo sviluppo di un talento. Mi sono sempre sentito vicino all’arte, ed è bellissimo che questo programma ti permetta di portare qualcosa a casa, attraverso uno scambio di energie tra la trasmissione e te stesso quasi magico. È questo quello che cerco nei rapporti e nella vita: mi piace creare qualcosa che abbia una storia e una connessione, e Ballando è proprio questo”.

Il modello ha raccontato di non aver vissuto in modo duro gli allenamenti fisici per prepararsi al meglio per il programma, essendo già abituato: “Mi piace molto questo tipo di sforzo perché è molto simile a quello che faccio io. Il mondo della moda non prevede la pesistica: per mantenerti asciutto è necessario non fare pesi perché altrimenti rischi di non entrare nelle taglie, anche se non sono certo nato con il fisico da modello. Pesavo 100 chili“. Il peso, racconta, “Mi ha portato da sempre a fare il triplo dello sforzo: adesso, tra allenamento e alimentazione, sono riuscito finalmente a trovare un equilibrio. Sono abituato a correre, saltare. E questo mi sta senz’altro aiutando a Ballando”.

Alessandro Egger: “Sono fidanzato da 9 anni”

La carriera da modello per Alessandro Egger è iniziata per caso, come racconta a Vanity Fair. “Ho avuto la fortuna di incontrare il casting director di Versace, che a 22 anni mi ha scoperto dando il via alla mia carriera, che ho portato avanti a pieno regime per 6 anni”. Il suo sogno, però, era un altro, almeno da piccolino: “Ho sempre voluto fare l’attore. A 13 anni, grazie a The Band e a fiction come Un medico in famiglia, ho fatto le prime esperienze, ma più avanti qualcosa era cambiato. La moda è servita per riconnettermi a quel mondo, oltre che per aiutarmi a pagare i conti e le bollette. Quel mondo lì, d’altronde, mi è servito tanto perché mi ha permesso di crescere”. Il suo sogno nel cassetto, nonostante ora la sua carriera sia nel mondo della moda, resta quello di “vincere l’Oscar“.

Madalina Doroftei, la sua fidanzata, fa il tifo per lui a Ballando con le Stelle, ma quando si parla di gelosia, Egger risponde: “Credo che la gelosia si possa gestire, come tutto nella vita. E, personalmente, credo che lei lo stia facendo bene perché è una ragazza intelligente e sa che il lavoro non potrà mai ostacolare quello che abbiamo creato. L’importante è parlarne”. La famiglia è nei programmi dei due, come rivela Alessandro: “Di fronte a una relazione come la nostra è normale, anche se, ora come ora, il futuro è incerto: non si sa niente”.

