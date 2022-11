Alessandro Egger, rivelazione choc “bisnonna deportata ad Auschwitz”/ “Riuscì a salvare la vita dei figli…”

Alessandro Egger e la storia della bisnonna e la drammatica esperienza di Auschwitz

Alessandro Egger e il racconto della bisnonna che, durante la deportazione dei nazisti, ha offerto i suoi gioielli in cambio dei suoi figli. L’attore e modello, concorrente di Ballando con le Stelle 2022, ospite di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone su Rai1 ha raccontato un aneddoto della sua vita. Tutto è iniziato quando la padrona di casa ha rivelato: “mi hai raccontato che la tua bisnonna è stata deportata ad Auschwitz” con il modello che non si è tirato indietro nel raccontare quanto successo. “Mi hai raccontato una cosa sconvolgente. La tua bisnonna, però, è riuscita a salvare i figli, cioè i genitori del tuo patrigno” – ha aggiunto la Bortone con Egger che ha condiviso un racconto davvero intimo e speciale con i telespettatori di Rai1.

“La mia bisnonna ha dato tutti i suoi gioielli a quel soldato, il quale, in cambio, ha fatto scendere dal treno i suoi bambini, che si sono ritrovati in mezzo ad un campo chissà dove, ma sono riusciti a salvarsi” ha detto il concorrente di Ballando con le stelle nello studio di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Non solo, Alessandro Egger ha anche precisato che la sua bisnonna è riuscita a mettersi in salvo prima dell’inizio degli esperimenti di Mengele. “Queste cose, però, vanno raccontato con molta cautela perchè ci sono tante persone che hanno sofferto” – ha detto il modello con la giornalista e conduttrice che ha asserito “purtroppo è la storia”. Intanto prosegue l’avventura di Alessandro Egger e Tove Villfor a Ballando con le Stelle. Per i bookmakers saranno loro i vincitori dell’edizione 2022?

Proprio la Bortone ha chiesto alla partner di ballo: "lo scorso anno sei venuta con Alvise Rigo, quest'anno con Alessandro: un concorrente brutto a te non lo affidano mai?"con la Villfor ha risposto "No! Sono fortunata". Chissà che i due non possano davvero essere i vincitori della nuova edizione di Ballando con le Stelle!











