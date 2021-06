Alessandro Enginoli, ex marito Claudia Gerini/ Lei: “Non c’era intimità tra di noi”

Claudia Gerini è stata sposata una sola volta nella sua vita, con Alessandro Enginoli. Un matrimonio durato non a lungo (dal 2002 al 2004) e dal quale è nata l’unica figlia della coppia, Rosa Enginoli. Una separazione che si è rivelata dolorosa per tutti, anche per l’attrice, nonostante sia stata lei a volersi allontanare dal suo consorte, come da lei stesso affermato in occasione di un’intervista rilasciata nel 2006 al settimanale “Vanity Fair”: “Se sei un’attrice, gli eventi della tua vita sono amplificati dai media. Dopo le nozze, io e Alessandro eravamo per tutti la coppia bella e di successo, quindi, per forza di cose, felice”.

A un certo punto, ha raccontato Claudia Gerini, secondo i giornali era stata lei a lasciare il marito, nonostante fossero genitori di una figlia piccola. I rotocalchi la “accusarono” di avere perso la testa per un altro uomo e improvvisamente “ero il mostro. I problemi, però, li avevamo già; soprattutto io. Mi mancavano alcune cose, un certo tipo di intimità e confidenza tra noi. Per me è stata una scelta dolorosa”.

ALESSANDRO ENGINOLI, EX MARITO DI CLAUDIA GERINI: CHI È?

Alessandro Enginoli, ex marito di Claudia Gerini, è un volto decisamente noto nel tessuto economico della Lombardia e della nazione in generale. Si tratta, infatti, di un dirigente finanziario celebre e ricco, vicepresidente della Piccola Industria di Assolombarda e fondatore dell’azienda “BioStrada”, imperniata interamente sulla produzione di spazzatrici stradali ecologiche caratterizzate da un ridotto impatto ambientale. Stando a quanto riportato da alcune indiscrezioni giornalistiche, i rapporti tra gli ex coniugi sarebbero rimasti ottimi anche dopo la separazione per amore della figlia Rosa (che sta seguendo le orme materne nel mondo del cinema, ndr), tanto che di recente, nell’ambito di un’intervista che Claudia Gerini ha rilasciato ad “Amica”, la donna ha reso noto di volere molto bene al suo ex marito: “Gli amori sono diventati amicizie. Devi abbandonare frustrazioni e rancore. Se poi anteponi sempre la serenità di tua figlia, è più semplice. Le relazioni si chiudono, anche perché non ha senso continuare una vita infelice. Si gira pagina”.

