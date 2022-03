Alessandro, figlio di Carmen Di Pietro bacia tutte all’Isola dei Famosi/ “È un genio”

Una prova speciale arriva nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 per Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro. Ilary Blasi ha deciso di dare alla coppia un’occasione speciale a patto che Carmen si facesse un po’ da parte. Viene dunque organizzata una prova in cui vengono messe in palio delle polpette, tante quante i baci indovinati da Alessandro. Il figlio di Carmen Di Pietro, bendato e senza alcun commento e aiuto di sua madre, ha ricevuto infatti i baci di cinque donne e per ogni donna indovinata è arrivata come premio una polpetta. Il primo successo di Alessandro arriva subito, quando indovina che il primo bacio è di Ilona Staller. Segue quello di Estefania e, anche questo, viene indovinato prontamente da Alessandro. Carmen è stupita ed esclama: “Ho messo al mondo un genio, lo sapevo!”, scatenando le risate dei presenti. Peccato che poi si fermano a due le donne indovinate dal ragazzo, dunque alla fine due polpette conquistate.

