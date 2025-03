Chi se non il figlio, Alessandro, per raccontare al meglio Luciano Rispoli non solo per la sua grandezza professionale ma soprattutto per lo spessore umano. Il compianto conduttore ha spianato la strada della conduzione, sia radiofonica che televisiva, per come la conosciamo oggi. Tra i più grandi del mondo dello spettacolo ma anche tra i più gentili, educati e carismatici; lo sottolinea anche Alessandro Rispoli oggi a La Volta Buona che nel salotto di Caterina Balivo pone però, come anticipato, l’accento sulla quotidianità con il compianto papà.

“Per noi figli vederlo dopo il lavoro era come una festa, compensava il tempo che non poteva dedicarci per via dei suoi tanti impegni. Ci spiegava tante cose, ci preparava alla vita e a cosa avremmo affrontato nel futuro”. Inizia così Alessandro, figlio di Luciano Ripoli, spiegando poi perchè nessuno dei figli del compianto conduttore abbia scelto di seguire le medesime orme. “Non abbiamo seguito le orme di papà? Ci voleva un talento inarrivabile, alla fine ognuno di noi ha scelto la propria strada seguendo ovviamente anche i suoi consigli”.

Alessandro, il figlio di Luciano Rispoli a La Volta Buona: “I miei genitori sposati da San Pio…”

Alessandro Rispoli – figlio di Luciano Rispoli – sempre a La Volta Buona ha poi raccontato di un aneddoto alquanto singolare riferito al matrimonio del compianto conduttore con Teresa Betto. I genitori dell’ospite di Caterina Balivo hanno infatti avuto il magnifico onore di essere uniti in matrimonio direttamente da San Pio. “Mia nonna era molto devota a lui e indirettamente la conosceva; quindi riuscì ad organizzare questa cosa anche se era molto complicato perchè bisognava fare la celebrazione alle 5 del mattino”. Il figlio del compianto conduttore ha però simpaticamente spiegato come, date le circostanze economiche, Luciano Rispoli giovò di un corposo risparmio economico per il banchetto per i pochi invitati.