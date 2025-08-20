Alessandro, figlio di Pippo Baudo, ha rilasciato delle brevi e toccanti dichiarazioni in vista dei prossimi funerali del compianto papà e conduttore.

Il mondo della tv, gli affetti più cari e i colleghi con i quali ha condiviso un’intera vita di successi; tutti sono ancora stretti intorno al ricordo di Pippo Baudo a testimonianza di quanto la sua scomparsa sia un macigno non solo per il suo valore nel mondo dello spettacolo. Il compianto conduttore ci ha lasciati lo scorso 16 agosto all’età di 89 anni, una perdita ed ai funerali che si terranno a Militello – sua città natale – ci sarà anche il suo amato figlio Alessandro.

Alessandro – figlio di Pippo Baudo – vive da diversi anni in Australia ma l’amore profondo e sincero non è mai stato scalfito dalla distanza geografica. Per il papà, è tempestivamente tornato in patria per non mancare ai funerali del compianto conduttore: “Sarò in chiesa a salutare il mio papà, nella sua Militello” – ha raccontato all’Ansa, come riporta Novella 2000 – “Per lui è un luogo speciale, mi ci ha portato anni fa e mio figlio Sean si appassionava ai meravigliosi racconti del nonno”.

Alessandro, figlio di Pippo Baudo: l’amore per il papà mai intaccato dalla distanza

C’è un rammarico doloroso che Alessandro – figlio di Pippo Baudo – non ha nascosto nelle sue brevi dichiarazioni: “Mi dispiace che papà non sia riuscito a conoscere i suoi 2 ultimi nipoti”. Una situazione determinata dalla lontananza geografica ma mai affettiva: “Ci vedevamo poco ma gli ho sempre voluto bene”.

Il figlio di Pippo Baudo – Alessandro – ricorda con commozione parlando all’Ansa uno degli ultimi video di famiglia: “Proprio in questi giorni di grande tristezza ho rivisto un video che ci ritrae tutti in Sicilia con papà che abbraccia con affetto mio figlio Sean…”. Immagini che resteranno nella memoria del figlio ma anche del nipote che, da ancor più grande, sarà certamente fiero di aver avuto un nonno capace di imprimere il suo nome nella storia del mondo dello spettacolo italiano.

