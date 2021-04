Alessandro, Francesco, Luna e Alma, figli Raoul Bova/ “Io ci sono per sorreggerli”

Quella di Raoul Bova è una bellissima famiglia allargata. L’attore, 49 anni, è papà di quattro figli avuti da due diverse donne. Dal matrimonio con Chiara Giordano sono nati due ragazzi: nel 2000 il primogenito Alessandro, nel 2001 Francesco. Nati a poca distanza l’uno dall’altro, i due ragazzi sono molto uniti tra loro e hanno un bellissimo rapporto col papà. Oggi di 21 e 20 anni, Alessandro e Francesco fanno parte della famiglia allargata di Raoul Bova che ha avuto due bambine, ancora piccole, dalla sua attuale compagna Rocío Muñoz Morales. Nel 2015 è venuta al mondo Luna, tre anni dopo, nel 2018, è nata la piccola Alma. Una importante distanza d’età quella tra i due figli avuti dalla Giordano e le due bambine della Morales, cosa che ha reso la paternità per Raoul sicuramente differente.

Chiara Giordano, ex moglie Raoul Bova

Roaul Bova papà fortunato: “con loro tante emozioni”

In un’intervista al Corriere della sera, Raoul Bova ha dichiarato di sentirsi un papà fortunato proprio per aver avuto la possibilità di avere figli di età così diverse e potersi confrontare con loro. “diciamo che non arriva mai il momento di rilassarsi. Ovviamente la parte maschile ha una complicità diversa rispetto a quella femminile, che però ti dà un altro tipo di emozioni.” ha dichiarato. Per poi aggiungere: “Le bambine sono ancora molto piccole, hanno necessità più fisiche, quotidiane. Mi godo il loro sguardo. I più grandi, che tendo a considerare ancora dei bambini, svicolano un po’. A loro devo stare dietro senza farmi notare. È giusto che affrontino da soli la vita, ma io ci sono per sorreggerli.”

