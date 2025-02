Alessandro Franchini è il fidanzato di Luca Calvani, il popolare attore che ha partecipato a tantissime fiction di successo anche internazionale tra cui non possiamo non menzionare “Beautiful” e “Sex and the City”. Non solo, Luca Calvani è diventato poi un personaggio televisivo partecipando a diversi programmi di successo come “L’Isola dei Famosi” dove è stato vincitore fino all’ultima esperienza nella casa del Grande Fratello. Proprio al GF l’attore ha parlato apertamente del suo amore per il compagno Alessandro che ha conosciuto dopo la fine della lunga storia d’amore con la ex compagna Francesca Arena, madre della figlia Bianca. Un amore nato quasi per caso stando a quanto raccontato proprio da Alessandro Franchini in un post pubblicato su Instagram. “Ci siamo conosciuti al mare, su un prato a fare ginnastica esattamente 8 anni fa” – ha scritto Alessandro pubblicando anche una foto in compagnia del suo amato Luca.

Nel 2022 Luca Calvani ha fatto coming out presentando ufficialmente il compagno Alessandro a cui è legato oramai da tantissimi anni e con cui condivide non solo la vita privata, ma anche quella professionale visto che sono soci in affari.

Alessandro Franchini, chi è il fidanzato di Luca Calvani

Ma chi è Alessandro Franchini, il fidanzato di Luca Calvani? Quello che possiamo dirvi è che Alessandro è un grandissimo appassionato di viaggi e sport. Proprio la passione per lo sport l’ha spinto a diventare un personal trainer professionista aprendo nel 2015 la palestra “The Funcional Department”. Non solo, Alessandro ha aperto con il compagno Luca Calvani un casale hotel a Camaiore, chiamato “Le Gusciane”, in provincia di Lucca di cui sono entrambi molto orgogliosi. Si tratta di un rifugio immerso nella splendida natura della Toscana che ha segnato per entrambi il ritorno alle origini dopo anni di viaggi in giro per il mondo.

In passato Alessandro, infatti, ha viaggiato in lungo e in largo trascorrendo tantissimo tempo anche in Sudamerica. Tra le sue passioni non solo la natura, i viaggi e lo sport, ma anche i cani come si evince dagli scatti pubblicati su Instagram!