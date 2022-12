Alessandro, fratello Federica Pellegrini/ “Sarebbe stato un grande nuotatore se…”

ALESSANDRO PELLEGRINI, CHI E’ IL FRATELLO DI FEDERICA?

Chi è Alessandro Pellegrini, fratello minore di Federica Pellegrini? Questo pomeriggio, nell’appuntamento del sabato con “Verissimo” in versione natalizia, assisteremo al consueto Best Of dei migliori momenti dell’anno che va a concludersi: e per questa puntata de ‘Le Storie’ nel salotto televisivo di Silvia Toffanin tornano idealmente l’ex nuotatrice e suo marito Matteo Giunta, ospiti della trasmissione di Canale 5 qualche mese fa, pochissimo tempo dopo le nozze celebrate in agosto. E con la riproposizione di quell’indimenticabile momento i riflettori tornano ad accendersi pure sulla famiglia della Pellegrini: se in un altro articolo quest’oggi parliamo dei suoi genitori, qui scopriamo invece qualcosa su suo fratello Alessandro.

Nato nel 1990, e dunque più piccolo di due anni di quella che è diventata poi una delle nuotatrici più forti di tutti i tempi a livello internazionale, Alessandro Pellegrini è il secondo figlio di papà Roberto e di mamma Cinzia Lionello. La cosa curiosa su quest’uomo di cui non sappiamo molto (e che, a differenza dei genitori e ovviamente della sorella, è apparso meno davanti alle telecamere) è che anche per lui il nuoto è sempre stato importante, pur scegliendo di non imitare la carriera di Federica. Con quello che sarà il suo testimone di nozze, la ‘Divina’ infatti aveva cominciato a nuotare assieme da piccoli in piscina, prima che Alessandro, diventato grande, scegliesse di abbandonare lo sport e seguire invece le orme del papà che nella sua vita ha fatto anche il barman. Da qui la decisione di trasferirsi a Londra e specializzarsi in questo settore lavorativo.

ALESSANDRO, “FEDERICA? MOLTO GELOSA E PROTETTIVA CON ME MA E’…”

Ma che rapporto ha Alessandro Pellegrini con la sorella maggiore Federica? I due sono da sempre molto legati anche se, nel corso degli anni, è emerso come i due -cosa tipica nei legami tra fratelli e sorelle- siano spesso stati “cane e gatto”: tempo fa, in una intervista concessa al quotidiano ‘la Repubblica’ durante il difficile periodo del lockdown dovuto alla prima ondata del Covid-19, la Pellegrini si era detta in apprensione per il fratello che lavorava a Londra: “Temo per lui ma sono pronta ad andare a prenderlo a piedi per riportarlo in Italia”. Dal canto suo Alessandro ha sempre parlato di Fede come una persona molto protettiva e un po’ gelosa nei suoi confronti: “Ma è una brava sorella: io nella mia vita non mi sono fatto mancare niente, e infatti lei si stupisce se la mia famiglia non ce l’ha con me per qualche motivo…” aveva scherzato il fratello.

A proposito invece della… mancata carriera di nuotatore di Alessandro Pellegrini, sappiamo che anche il fratello minore della campionessa originaria di Mirano aveva ottimi mezzi e sembrava portato per eccellere in vasca: poi, come abbiamo accennato, il ragazzo aveva deciso di dedicarsi ad altro. Anzi, in una precedente ospitata di Federica negli studi di “Verissimo” c’era stata proprio una sorpresa da parte di Alessandro, entrato a sorpresa in studio durante l’intervista dell’atleta: “Lui poi ha lasciato il nuoto perché non voleva faticare” aveva scherzato la sorella che poi, tornando seria, ha ammesso come Alessandro abbia sempre avuto tutto per diventare anche lui “un grande nuotatore”.











