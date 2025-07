Chi è Alessandro Fusco, il fidanzato di Simona Quadarella? Sono legati sentimentalmente da circa 5 anni, anche lui è un nuotatore.

Alessandro Fusco è un nuotatore professionista, specializzato nei 200 metri rana. Nato ad Alessandria nel 2000 sta conquistando importanti traguardi grazie al suo notevole talento, per ben due volte è stato proclamato Campione d’Italia, nei 100 e nei 200 rana. È il fidanzato di Simona Quadarella, con la quale condivide la stessa immensa passione per il nuoto, la loro storia d’amore è iniziata da circa cinque anni e sembra che tra loro proceda a gonfie vele.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE/ Nicolò Martinenghi argento, Thomas Ceccon bronzo! (oggi 28 luglio)

Il nuotatore ha manifestato la sua grande passione per il nuovo quanto era giovanissimo, dopo aver trascorso anni nello wimming Club Alessandria è approdato nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, proprio come la fidanzata vive e si allena a Roma, dove studia anche Economia. La loro è una relazione sentimentale molto stabile e duratura, considerata una delle più solide nel mondo dello sport, entrambi però sono molto riservati infatti non parlano spesso del loro rapporto.

Diretta Thomas Ceccon/ Medaglia di bronzo nei 50 farfalla! Oro a Maxime Grousset (Mondiali nuoto 2025)

La vita privata di Alessandro Fusco: come vanno le cose con Simona Quadarella? Si danno la carica a vicenda

Stanno insieme da anni e tutte le volte che si mostrano insieme appaiono più complici e innamorati che mai. Entrambi preferiscono mantenere la loro sfera personale lontana dai riflettori e dal gossip, ogni tanto però si lasciano sfuggire qualche rivelazione e pubblicano degli scatti di coppia sui social.

In un vecchio scatto Simona Quadarella ha dedicato parole speciali al fidanzato dicendogli che lui illumina il mondo dentro di lei. In una passata intervista ha invece detto che lei riescono a comprendersi e a sostenersi a vicenda. Aveva detto che riescono a capirsi e che sanno gestire i tempi di svago e di riposo. A detta sua Alessandro Fusco le dà la carica perché comprende le problematiche di chi pratica nuoto.

Diretta Nicolò Martinenghi/ Medaglia d'argento nei 100 rana! Oro a Qin Haiyang (Mondiali nuoto 2025)