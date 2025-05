Alessandro Gaetano ha una fidanzata?

Della vita privata di Alessandro Gaetano non ci sono molte informazioni ed è difficile stabilire se, ad oggi, abbia una fidanzata o meno. Di Alessandro Gaetano, nipote di Rino Gaetano e figlio di Anna, sorella del cantautore calabrese si sa davvero poco se non che è un musicista che porta avanti il nome e la musica dello zio con la “Rino Gaetano band”. Della sua vita privata, invece, non si sa assolutamente nulla. Nonostante sia presente su Instagram, infatti, Alessandro Gaetano pubblica pochissimo della sua vita privata.

Difficile, infatti, trovare una foto della sua quotidianità se non quelle con la mamma Anna. Scorrendo tra le tante immagini, spiccano quelle dello zio Rino, ma anche dei concerti che è solito fare con la “Rino Gaetano Band”.

Alessandro Gaetano e il rapporto con i fratelli

Ospite de La volta buona, nella puntata in onda oggi, mercoledì 28 maggio 2025, Alessandro Gaetano potrebbe svelare qualche dettaglio in più della sua vita privata. In attesa di scoprire qualche informazione, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni di un altro programma di Raiuno, Oggi è un altro giorno, il nipote di Rino Gaetano raccontò qualche dettaglio del suo rapporto con i fratelli e con lo zio.

“Lui ci aveva regalato un mangianastri e usava fare i regali a tutti e tre i nipoti per non far rimanere male uno degli altri. A casa cantava sempre, poi gli piaceva fare foto, creava delle particolari scenografie e ci faceva foto. Era molto creativo anche in quello”, le parole di Alessandro Gaetano che, con la sua musica, continua a ricordare l’arte dello zio.