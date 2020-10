Alessandro Gaetano, nipote di Rino figlio della sorella Anna/ “Ho tanti ricordi di mio zio..”

Alessandro Gaetano, figlio di Anna, sorella dell’indimenticabile Rino Gaetano, continua ad omaggiare la musica dello zio con la “Rino Gaetano Band”. Cresciuto con la musica che, ancora oggi lo lega al famosissimo zio, Alessandro Gaetano ha partecipato alla versione corale del celebre brano ‘Ma il cielo è sempre più blu’ realizzata dai più grandi nomi della musica italiana durante il lockdown. Un progetto a cui Alessandro Gaetano che, da sempre ascolta e canta i brani dello zio, ha partecipato con gioia. Nella sua mente sono tanti i ricordi di Rino Gaetano che la madre Anna ha sempre chiamato con il suo vero nome. «Mia madre lo chiamava Salvatorino, dunque Rino: è una bella colpa di mia mamma» raccontava Alessandro Gaetano a Vieni da me a maggio del 2019.

ALESSANDRO GAETANO, IL RICORDO DELLO ZIO RINO

Da anni, Alessandro Gaetano porta in giro la musica dello zio con la Rino Gaetano Band. Sono tanti i ricordi che, ancora oggi, il nipote del celebre artista porta nel cuore. «Ho tanti ricordi, lui nella sua villa che doveva immobiliare aveva un cucinino per il caffè e una brandina, mentre c’era una stanza in cui creava. Un giorno aprì una porta e mi urlò contro perché stava sviluppando», raccontava ai microfoni di Caterina Balivo. Alessandro ha avuto così il piacere di vivere tanti bei momenti con Rino Gaetano che sarebbe orgoglioso del progratto solidale che si è sviluppato intorno alla canzone “Ma il cielo è sempre più blu”. “Mio zio Rino Gaetano, ne sarebbe orgoglioso, avrebbe fatto di tutto per aiutare il prossimo. ‘Ma il cielo è sempre più blu’ è una canzone ricca di paradossi, di ritratti e di speranza nel futuro: era perfetta per questo progetto”, ha raccontato Gaetano a Rockol.



