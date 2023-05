Alessandro Gaetano, nipote di Rino Gaetano/ “Era semplice e diretto”

Alessandro Gaetano, chi è: nipote di Rino

Alessandro Gaetano sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 25 maggio, di Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1 dalle 14.05. Nipote del cantautore Rino Gaetano e figlio della sorella Anna, Alessandro suona nella Rino Gaetano Band e si occupa di curare tutti gli eventi dedicati allo zio Rino. La band “nasce dal desiderio di riscoprire Rino, di presentarlo alle persone che non hanno avuto modo di conoscerlo: cerchiamo di farlo sia attraverso la sua musica, sia attraverso i testi, dei quali è stato sia compositore che paroliere. La prima formazione risale al ‘99 e aveva un altro nome. Ci sentiamo molto vicini al suono di Rino degli anni ‘70”, ha detto il nipote di Rino Gaetano a Betapress.

Il gruppo è formato da Alessandro Gaetano (voce, chitarra acustica e percussioni), Ivan Almadori (voce e chitarra acustica), Paolo Petrini (voce e chitarra acustica), Alberto Lombardi (chitarra elettrica e cori), Fabio Fraschini (basso), Marco Rovinelli (batteria) e Michele Amadori (tastiere e cori).

Alessandro Gaetano: “Rino era tanto ermetico quanto semplice e diretto”

Rino Gaetano è morto il 2 giugno 1981, a 30 anni, in un tragico incidente stradale: “Rino era tanto ermetico quanto semplice e diretto, il suo messaggio è come qualcosa che arriva in modo forte soprattutto ai più deboli, agli ultimi. Non nego comunque che ci siano persone che lo apprezzano solo perché, oggi, è una icona di stile al di là del suo messaggio”, ha detto il nipote Alessandro Gaetano, figlio della sorella Anna, a Betapress. A 42 anni dalla scomparsa del cantautore, al parco Talenti di Roma il 2 e 3 giugno si svolgerà il “Rino Gaetano Day”: due giorni di musica nei luoghi dove Rino visse gran parte dei suoi anni romani, con la partecipazione di tanti ospiti, da Leo Gassmann a Greg, da Mille a Pierdavide Carone, Giulio Wilson.

