La storia di Ambra Sabatini, sportiva e umana, emoziona ad ogni racconto; dalle imprese olimpiche al doloroso incidente. Tra gioie e dolori, successi e sconfitte, al fianco dell’atleta c’è una garanzia: il fidanzato Alessandro Galatoto. Dal primo incontro tra i banchi di scuola alla condivisione dei momenti più significativi dei reciproci percorsi di vita; spesso proprio Ambra Sabatini ha celebrato la bellezza della loro unione sottolineando proprio il supporto costante.

“Il rapporto si è consolidato ancora di più dopo l’incidente”, raccontava in un’intervista Ambra Sabatini – come riporta Tag24 – parlando degli albori dell’amore che la lega al fidanzato Alessandro Galatoto. Amici per la pelle, poi colleghi e ora felicemente innamorati: “Abbiamo iniziato a passare sempre più tempo insieme così è scoccata la scintilla”. Non un colpo di fulmine, ma un sentimento nato dalla vicinanza reciproca e dalla condivisione di esperienze di vita simili.

Ambra Sabatini e il fidanzata Galatoto: uniti anche dalla passione per lo sport

Ma chi è Alessandro Galatoto oltre ad essere il fidanzato di Ambra Sabatini? Entrambi sono sempre stati molto restii nel mettere in pubblica piazza la propria liaison, al netto di curiosità e aneddoti privati. Sappiamo però che anche lui vive di sport in qualità mezzofondista; classe 2004 e 3 anni in meno della fidanzata.

Questo pomeriggio – 8 maggio 2025 – Ambra Sabatini sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona; sicuramente una nuova occasione per raccontarsi in qualità di atleta, di giovane talento dello sport al netto di esperienze di vita difficili, e chissà che non arrivi anche qualche accenno e curiosità ulteriore sulla sua vita sentimentale con riferimento al rapporto con il fidanzato Alessandro Galatoto.

