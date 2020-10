Alessandro Gassman/ “Io ti cercherò? È una serie evoluta, parla di un dolore grande”

Alessandro Gassman è il protagonista di “Io ti cercherò“, la nuova serie in partenza da lunedì 5 ottobre 2020 in prima serata su Rai1. Prodotta da Publispei e Rai Fiction e diretta da Gianluca Maria Tavarelli, la serie racconta la storia di un ex-poliziotto che si ritrova a dover affrontare la morte del figlio. Nel cast oltre all’attore figlio d’arte anche Maya Sansa, Andrea Sartorettie Luigi Fedele. Una storia forte e toccante quella di “Io ti cercherò” che lo stesso Gassman ha raccontato così durante la conferenza stampa di presentazione: “è una serie molto evoluta. Il mio primo giudizio di lettura della sceneggiatura è da spettatore. Devo emozionarmi, e questa mi ha colpito nel profondo, perché sono padre di un ventenne e perché siamo in una società in cui l’ascolto reciproco è molto ridotto. Parla di periferie che si assomigliano tutte, piccole esistenze con i loro errori, di rapporti imperfetti e di un dolore così grande”. L’attore e regista ha sottolineato quanto con tutto il team di lavoro e il regista hanno tentato di rendere il più possibile questo progetto che segna una sorta di ripartenza nella vita del figlio di Vittorio Gassman.

Alessandro Gassman: “ho fatto molti film e teatro. Ora ho voglia di…”

“Abbiamo lavorato nel tentativo di essere credibili. Per me, è un momento di forte ripartenza” – ha precisato Alessandro Gassman – “sono felice sia per “Non odiare” accolto bene a Venezia sia per “Io ti cercherò”. Ho 55 anni. Ho fatto molti film e tanto teatro. Ora, ho voglia di fare personaggi della mia età, ed immergermi in storie che condivido o che vorrei vedere al cinema e che portino anche argomenti che siano uno stimolo”. Non solo, oltre alla nuova serie “Io ti cercherò”, Gassman ha da poco concluso le riprese della terza stagione de “I bastardi di Pizzofalcone”. A rivelarlo è stato proprio l’attore che, in questi giorni, ha condiviso sui social alcuni scatti con tanto di dedica alla città di Napoli. “Questa città che accoglie, che sorride, che con orgoglio, da sempre, supera le mille difficoltà che la attraversano. Napoli resta nel cuore perché è umanamente vicina” – scrive l’attore che ha poi concluso rivelando- “due giorni e chiudo il mio lavoro su I BASTARDI DI PIZZOFALCONE III … grazie a tutta la troupe, che in un periodo difficile come questo, ha reso possibile la lavorazione!! 200.000 sono le famiglie che vivono di cinema e tv in Italia. GRAZIE sempre”.