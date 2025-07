Alessandro Gassmann demolisce Fedez: “Clima e jet non sono un gioco”. Ormai è guerra a colpi di post contro i jet privati.

Alessandro Gassman si è scagliato contro Fedez dopo le dichiarazioni del rapper sull’inquinamento dei jet privati. Tutto è iniziato dopo l’ospitata di Ester Goffi a La Zanzara. L’attivista ha parlato con Giuseppe Cruciani esprimendo la sua idea sul trasporto aereo definendolo come tranquillamente evitabile e pericoloso per il suo grande impatto ambientale: “Penso che sia un mezzo di trasporto che può essere tranquillamente evitato, che abbia consumi giganteschi e che il suo impatto ambientale sia molto elevato”, ha detto la giovane.

Fedez ha subito risposto cercando di metterla a tacere senza curarsi del discorso ambientale: “Voi dovete cag*re il ca**o a quelli che volano coi privati semplicemente per ca**re il ca**o, questa è la verità”. Ad Alessandro Gassmann non è piaciuta la risposta del rapper e così ha deciso di farsi sentire scrivendo un pensiero sul suo profilo Instagram. Qui, ha precisato che il discorso di Fedez non tiene conto di cosa dicono gli esperti, dato che chi ne sa qualcosa dice che anche i jet privati hanno un impatto non da poco sul cambiamento climatico e sulla questione ambientale: “Chi invece ha studiato ci dice esattamente il contrario. Climate justice now”, controbatte l’attore.

Nonostante Alessandro Gassmann si sia fatto sentire nel suo post contro il rapper, molti hanno dato ragione a Fedez, affermando che i jet privati non sono il vero problema: “Ma che è sta moda contro i jet privati? Non sono certo quello il problema del mondo, ne avessi uno lo userei tutti i giorni”. Al contario, però, Greenpeace a scritto che i jet privati sono solo rappresentanti di uno status symbol e che al contempo sono i mezzi in assoluto pi inquinanti con emissioni di gas 50 volte più potenti di un semplice treno europeo.