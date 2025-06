Alessandro Gassmann ha repostato una foto di Tony Effe ponendo l’accento - con ironia - sulle scelte di stile del cantante.

Tra doti artistiche e scelte di stile, c’è tanto su chi dibattere considerando le tendenze moderne; sembra quasi spiazzato Alessandro Gassmann, ad esempio, dalle derive attuali in termini di outfit e moda. L’attore, per palesare il suo senso di sbigottimento rispetto alle scelte stilistiche attuali ha deciso di prendere di mira uno dei volti dello showbiz che forse più di altri è spesso chiacchierato per tematiche anche più rilevanti: Tony Effe.

Il dissing che non ti aspetti, dal cinema alla musica passando per accorgimenti di stile; Alessandro Gassmann – con ironia e senza parole sopra le righe – bersaglia Tony Effe ma è sostanzialmente solo il pretesto per mettere esporre in maniera goliardica le sue perplessità sugli outfit più in voga tra le nuove generazioni. Per quanto si possa evincere un ragionamento generale, sta di fatto che – come racconta Lollo Magazine – l’attore abbia deciso di sfruttare proprio una foto del cantante e quindi il riferimento non può che essere diretto.

Tony Effe bersagliato da Alessandro Gassmann per l’outfit ‘stravagante’: “Come siamo arrivati a questo?”

“Attraverso quale procedimento si è arrivati a questo?”, scrive Alessandro Gassmann su Threads – come racconta Lollo Magazine – a corredo di una foto di Tony Effe agghindato in linea con il suo personale stile ma che per l’appunto sembra generale particolari perplessità e ironie da parte dell’attore. “Mi spiegate cosa è successo? Solo risposte tecniche”.

Ovviamente, il web non poteva lasciarsi sfuggire questa sorta di dissing tra Alessandro Gassmann e Tony Effe; pensieri divisi tra chi difende il cantante e chi invece si unisce al pensiero dell’attore rimarcando le derive – secondo alcuni – “fuori luogo” e fin troppo eccentriche dal punto di vista della moda e dello stile. Sicuramente l’intento di Gassmann sarà stato goliardico; anche perchè, nel 2025, è anche giusta e sdoganata la libertà di esprimere la propria personalità attraverso – per quanto discutibili – scelte estetiche.

