Forse non tutti sanno che da oltre vent’anni, il celebre attore Alessandro Gassmann soffre di attacchi di panico e disturbi d’ansia. Ci si riferisce a questo quando ci si interroga con quale malattia stia combattendo l’attore. Si tratta dunque “solo” di due disturbi che hanno cambiato radicalmente la quotidianità di Alessandro, il quale ricorda ancora molto nitidamente il primo attacco. Correva l’anno 2002 e Gassmann all’improvviso avvertì una gelida sensazione assalirlo.

“In quel momento ero a letto e all’improvviso senti l’ansia che sale, un sudore freddo, il cuore che batte forte, più forte, sempre più forte. Un attacco di panico”, ricorda l’attore in una intervista riportata da Il Mattino. Non facile convivere con questi disturbi che, evidentemente, possono arrivare all’improvviso e provocare fortissimi disagi. Alessandro Gassmann, dopo tanti anni, ha forse capito come gestire la situazione, ma quella sensazione di paura resta ed è inevitabile.

Alessandro Gassmann, il disagio legato alle crisi di panico e gli attacchi di ansia

“Hai paura che accada di nuovo. E accade”, racconta ancora Alessandro Gassmann. Con il tempo, grazie all’aiuto di un terapeuta e all’uso di determinati integratori, l’attore ha imparato a contenere questi disturbi subdoli e raggelanti. “Io vedo il mio terapeuta una volta alla settimana, è in contatto con il neurologo che mi ha prescritto un trattamento”, ha spiegato candidamente Alessandro Gassmann.

Non facile aprirsi al pubblico su un aspetto così personale, ma l’attore d’altra parte non ha mai nascosto le sue fragilità e le sue lotte interiori. E oggi continua a lottare contro gli attacchi di panico, anche mediante l’uso di integratori, con la speranza – se non di risolvere il problema, di arginarlo. Vedremo se questa sera, domenica 18 maggio, l’attore tornerà sulla questione nell’intervista tra presente, passato e futuro nel salotto di Fabio Fazio a Che tempo che Fa su Nove.

