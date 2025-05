Forse non tutti sanno che la vita sentimentale di Alessandro Gassmann ruota, ormai da molti anni, attorno alla moglie Sabrina Knaflitz. Sposato con l’attrice dal 1998, i due sono diventati genitori nello stesso anno. Anche il figlio di Alessandro ha deciso di intraprendere il suo percorso nel mondo dello spettacolo e infatti oggi è un promettente cantante del panorama musicale italiano. Per quel che concerne invece la storia d’amore tra Alessandro e sua moglie Sabrina, sappiamo che i due sono ancora molto uniti nonostante siano insieme da tanto tempo.

Alessandro Gassmann, che malattia ha?/ Attacchi di panico e disturbi d'ansia: "La prima volta accadde a..."

In una intervista rilasciata di recente al Corriere della Sera, l’attore ha spiegato di avere molti punti in comune con la compagna, ma anche alcune modalità differenti nell’approccio che, spesso, li porta a scontrarsi. “Io e mia moglie siamo due persone non particolarmente chiacchierone. Nella vita io non sono uno che parla tanto, sono piuttosto un osservatore”, ha raccontato Alessandro Gassmann.

Leo Gassmann ha una fidanzata? I rumors su Maia Reficco/ "Ultimo brano dedicato a una persona speciale"

Sabrina Knaflitz e Alessandro Gassman, un amore litigarello: “Ma ha quasi sempre ragione lei…”

Non di rado, quindi, Alessandro e sua moglie Sabrina Knaflitz arrivano a litigare. Ma da ogni piccola lite la coppia si rinforza e impara sempre una lezione utile. “Io sono uno che sbotta quasi subito – ammette ancora Alessandro Gassmann – ma sono il primo a chiedere scusa. Con mia moglie va così: io sono quello che si incazza e chiede scusa dopo un minuto”. Sabrina Knaflitz invece adotterebbe un ‘metodo’ diverso nelle divergenze col marito, come raccontato simpaticamente e con ironia dallo stesso Alessandro Gassman.

Chi è Leo Gassmann/ "La vita è un gioco e che devi cercare di divertirti senza la paura di essere giudicato"

Stando a quanto rivela l’attore, la compagna non solo lo farebbe ricredere su chi ha ragione, ma si divertirebbe a farlo sentire in colpa. “Ma il novantacinque percento delle volte ha ragione”, sottolinea infatti l’attore. Tra i motivi degli scontri, gli sfoghi istintivi di Gassmann sui social e la conseguente preoccupazione di sua moglie che, puntualmente, cerca di capire cosa lo abbia turbato.