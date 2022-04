ALESSANDRO GASSMANN E SABRINA KNAFLITZ: GENITORI LEO/ “Nutriamo grandi speranze”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Leo Gassmann ha parlato del suo rapporto con i genitori Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz. Il giovane artista ha voluto elogiarli per la loro grande disponibilità, per il grande sostegno nella sua carriera artistica e per la grande fiducia nei suoi mezzi. Un rapporto molto bello, grazie ad un’educazione molto libera. «Ho avuto dei paletti fino a quando non ho compiuto 18 anni, ma con il tempo sono stato libero», ha rivelato il 24enne.

Sabrina Bortone ha fatto un regalo a Leo Gassmann, ovvero un videomessaggio registrato dal padre Alessandro Gassmann, che ha voluto spendere parole importanti per lui: «Sta facendo un percorso musicale importante, sta cambiando, si è laureato. Nutro grande speranza in lui. Ci unisce la volontà di fare onestamente il nostro lavoro, di faticare per ottenere dei risultati senza cercare scorciatoie». (Aggiornamento di MB)

Chi sono i genitori di Leo Gassmann

Cresciuto in una famiglia di artisti, Leo Gassmann ha scelto la strada della musica staccandosi dal cinema che ha fatto parte della vita di nonno Vittorio e papà Alessandro. Ospite della puntata di Oggi è un altro giorno, in onda oggi, lunedì 11 aprile, Leo Gassmann, considerato uno dei migliori cantautori italiani della sua generazione, è pronto a raccotnarsi svelando a Serena Bortone anche i segreti del suo rapporto con i genitori. Figlio unico, Leo Gassmann è il frutto di un grande amore ovvero quello tra il padre Alessandro e la mamma Sabrina Knaflitz che ha sempre vissuto con discrezione il suo matrimonio.

Cresciuto in una famiglia unita in cui l’amore non è mai mancato, Leo ha un rapporto meraviglioso con i genitori che sono stati i suoi primi fan sostenendolo anche nella scelta di fare musica. Dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo 2020 nella categoria “Nuove Proposte”, papà Alessandro era stato il primo ad esultare sui social e proprio Alessandro Gassmann, in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, si è lasciato andare ad una grande dichiarazione d’amore per il figlio.

Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, genitori Leo: l’orgoglio per la laurea

Non solo la musica nella vita di Leo Gassmann che, pur seguendo la propria passione che ha trasformato in un lavoro, ha scelto di non mettere da parte gli studi universitari portando a termine il percorso che aveva scelto prima della vittoria al Festival di Sanremo. Lo scorso dicembre, con un post pubblicato su Instagram che potete vedere qui in basso, il giovane cantautore aveva annunciato di aver concluso gli esami e di essere pronto per regalare nuova musica ai fan.

Papà Alessandro, invece, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair a novembre 2021, parlando del figlio Leo, aveva ammesso di essere molto fiero di lui e delle sue scelte. “A dicembre ha un appuntamento importante con la laurea in Psicologia e affari internazionali. Sono fiero di lui, tutto quello che ha fatto è frutto dello studio e del suo talento. Non vedo l’ora di chiamarlo dottore”, aveva dichiarato. Ed ora che il traguardo è stato raggiunto, la nuova musica di Leo Gassmann è pronta a regalare nuove emozioni ai fan.

