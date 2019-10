Alessandro Gassmann/ Foto su Instagram dei rifiuti a Roma “Vergogna apocalittica”

Torna allo scoperto il noto attore romano Alessandro Gassmann, e ancora una volta punta il dito contro l’amministrazione capitolina. Nel mirino vi è l’immondizia, come si capisce da un post pubblicato su Instagram in cui si vedono una serie di rifiuti abbandonati in strada. Il volto noto del piccolo e grande schermo commenta: “Io non ho idea di come questo sia possibile ne tantomeno di quale possa essere la risoluzione rapida… ma davvero una vergogna di dimensioni apocalittiche”AIUTO!!!!!”. Il post ha ricevuto numerosi like e soprattutto diversi commenti, per la maggior parte di follower che si lamentavano per lo sporco della capitale. Lo sfogo odierno di Gassmann non è il primo e probabilmente non sarà l’ultimo del 54enne figlio d’arte, visto che già in un recente passato aveva polemizzato nei confronti di coloro che dirigono la capitale, l’amministrazione di targa Movimento 5 Stelle.

ALESSANDRO GASSMANN E I RIFIUTI A ROMA

Pochi mesi fa, ad esempio, aveva pubblicato sulla propria pagina Twitter uno scatto rappresentante un asfalto appena rifatto sulle strade romane, dove si notavano le radici degli alberi soffocati dal bitume. «A coloro che hanno rifatto la pavimentazione di questi marciapiedi nel quartiere Aurelio – le parole scritte nel primo cinguettio – andrebbero cementati i piedi per vedere se riescono a sopravvivere…». Gassmann poi aggiungeva: «Ma al quartiere Aurelio di Roma, chi ha fatto questo orrore? Bene rifare i marciapiedi, ma così?… ma come è possibile? Secondo me vi conviene rispondere presto e rimediare, più passa tempo più non ci fate bella figura ed il danno si amplia». L’attore romano più volte ha polemizzato contro la gestione della Città Eterna e contro il primo cittadino Virginia Raggi, chiedendo lumi e pubblicando scatti e testimonianze. In molti casi ha trovato i follower dalla sua parte, mentre in altre occasioni è stato pubblicamente “bacchettato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA