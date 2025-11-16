Alessandro Gassmann, l'amore con Sabrina Knaflitz che va avanti dal 1993 e l'orgoglio per il figlio Leo: "Non riesco a immaginare la mia vita senza"

Molto conosciuto e apprezzato nel mondo del cinema, Alessandro Gassmann è da sempre molto corteggiato dalle donne, che lo ritengono un sex symbol. Nonostante la sua fama, Alessandro resta fedele alla donna che da più di trent’anni è al suo fianco, sua moglie Sabrina Knaflitz, che di professione fa la scrittrice e ha avuto anche diverse esperienze come attrice. “Quello che sono e dove sono arrivato lo devo a mia moglie, che mi sopporta da più di vent’anni” raccontava l’attore nel 2016, quasi dieci anni fa. Nonostante di tempo ne sia passato ancora, Alessandro Gassmann continua ad essere molto innamorato di Sabrina, che resta un punto fermo della sua vita, e lo dimostrano anche le ultime dichiarazioni in merito alla sua vita privata.

Parlando di sua moglie, Alessandro Gassmann ha di recente raccontato al Corriere della Sera: “È la persona che mi fa più ridere al mondo e quella con cui litigo più spesso al mondo, però non riesco a immaginare la vita senza averla accanto”. Un grande amore, dunque, che prosegue più forte che mai nonostante i tanti anni passati insieme. I due si sono infatti conosciuti nel 1993 e sono convolati a nozze cinque anni più tardi, mettendo al mondo un figlio, Leo, che come il papà e il nonno è un volto noto del mondo dello spettacolo: è un cantante nonché attore.

Alessandro Gassmann, chi è: “Mi sento un uomo fortunato”

Attore molto apprezzato, marito innamorato e papà orgoglioso, Alessandro Gassmann non ha mai nascosto di sentirsi un uomo molto fortunato, che nella vita ha ottenuto tanto grazie alle sue capacità ma anche grazie ad un’educazione rigida e ferrea che gli è stata data dal padre, con il quale ha vissuto a lungo dopo la separazione dei genitori. “Ho un bel lavoro, una moglie che amo e un figlio che si comporta bene” ha ammesso l’attore, che dunque è pienamente soddisfatto della sua vita.

