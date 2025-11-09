Alessandro Gassmann, ospite oggi a Da Noi a Ruota Libera, ha raccontato del rapporto con suo figlio Leo e dei prossimi impegni sul set.

Pronto a tornare nei salotto d’Italia con ‘Un Professore 3’, Alessandro Gassmann ha scelto di raccontarsi nel salotto di Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota Libera partendo proprio dalle nuove generazioni, dalla sua personale esperienza scolastica e ovviamente non poteva mancare un racconto del suo rapporto con il figlio Leo. L’attore parte dal recente dibattito, al quale anche lui ha partecipato sui social, a proposito di Jannik Sinner. Qualcuno azzarda il mettere in discussione la nazionalità del campione di tennis e lui, come molti altri fortunatamente, lo rivendica come bandiera azzurra: “Sinner è il più grande giocatore italiano mai esistito; lasciamolo giocare, è un campione. Cos’è che non si perdona a chi ce la fa? Noi italiani abbiamo questo vizietto, è vero. Nasce forse un po’ d’invidia, ma lui l’ha detto di essere fortunato perchè nato con una dote”.

Il discorso si amplia poi al suo personale rapporto con i giovani e in particolare con suo figlio Leo Gassmann: “Mio figlio è fantastico, dei due genitori ero quello che metteva i paletti mentre mia moglie cercava di smussare. Io con lui posso ancora dormire abbracciato come quando era piccolo, siamo molto fisici nel nostro affetto e ci vogliamo molto bene”. Parole più che al miele quelle dell’attore che celebra così la bellezza di un rapporto fondato sull’educazione e sulla severità ma senza dimenticare l’importanza dell’affetto reciproco. Diversa invece la percezione di Alessandro Gassmann proiettandosi indietro nel tempo, quando si trovava tra i banchi di scuola; l’attore ha confessato di aver vissuto male quel periodo anche a causa della troppa pressione. “Non ho vissuto bene il periodo scolastico; per me era un luogo pauroso, avevo paura di prendere voti bassi anche perchè a casa mi aspettava Vittorio Gassmann. Dovevo per forza prendere voti alti e questo per me era una tortura, infatti sono stato uno studente mediocre. Sono stato anche un po’ bullo…”.

Alessandro Gassmann a Da Noi a Ruota Libera: “Sul set con mio figlio Leo? Perchè no!”

Alessandro Gassmann – sempre nello studio de Da Noi a Ruota Libera – prima di essere raggiunto da Claudia Pandolfi si è espresso anche sulla possibilità di collaborare un giorno proprio con suo figlio Leo. Quest’ultimo non eccelle infatti solo nel mondo della musica; ormai da tempo si destreggia anche sul set, sicuramente forte di insegnamenti che viaggiano tra generazioni; prima il nonno Vittorio Gassmann, poi il papà Alessandro. L’attore confessa dunque a Francesca Fialdini di non escludere tale possibilità: “Chissà, sta facendo un grande lavoro e dal punto di vista professionale lo considero come qualsiasi altro attore. Quindi perchè no? Ovviamente dipende dalle storie, se arriva la proposta giusta…”.

