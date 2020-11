Alessandro Gassmann: “Tessera a chi fa il vaccino”/ Bufera sull’attore: “È dittatura”

Alessandro Gassmann è finito nel mirino delle critiche del web dopo un Tweet che in poche ore è diventato virale. L’attore si è espresso con durezza sulla questione del vaccino anti-covid, avanzando una proposta che ha scatenato una marea di polemiche. Ecco le sue parole: “Una volta fatto il vaccino, darei una tessera che lo testimoni. Chi non vuole farselo non entra in: ristoranti, bar, cinema, teatri, stadio, negozi, autobus, taxi, treni, e tiene sempre la mascherina… poi vedi che lo fanno”, ha scritto Gassmann, svelando quindi la sua opinione sul vaccino. Parole quelle dell’attore che sono finite subito in tendenza su Twitter, sollevando un vero e proprio polverone. Tantissimi, infatti, hanno risposto alle sue dichiarazioni, accusandolo addirittura di rasentare il Fascismo.

Pioggia di critiche per Alessandro Gassmann

“Così si chiama dittatura, non democrazia” ha scritto allora qualcuno dopo aver letto il post di Alessandro Gassmann su Twitter. Qualcun altro invece ha fatto notare che fosse “Un po’ fascistella come dichiarazione! Siamo già allo scontro tra obbligatorietà o meno e non abbiamo ancora i vaccini!”. Chi allude a cose ancor più gravi accadute in passato: “Perché non tatuiamo anche un numerino sull’avambraccio?”, e chi gli fa invece notare che “sia anticostituzionale!”. La posizione di Gassmann ha scatenato le ire di molti e soprattutto dei NoVax che hanno inondato il suo profilo di insulti. Come replicherà l’attore a tutte queste accuse?

Una volta fatto il vaccino, darei una tessera che lo testimoni. Chi non vuole farselo non entra in: ristoranti,bar, cinema,teatri,stadio, negozi, autobus,taxi,treni, e tiene sempre la mascherina… poi vedi che lo fanno. #VaccinoAntiCovid — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) November 24, 2020





