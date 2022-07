Alessandro Gentile grave incidente a Formentera/ Come sta: caduto da 4 metri, operato

INCIDENTE ALESSANDRO GENTILE: COME STA DOPO “VOLO TERRIBILE”

Gravissimo incidente per Alessandro Gentile: il cestista è caduto dal balcone a Formentera, dove era in vacanza, ed è stato operato d’urgenza. A darne notizia è The Pipol, pagina di cui il giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia è fondatore. Alessandro Gentile attualmente si trova a Palma di Maiorca, dove è stato operato d’urgenza dopo essere caduto da un muro alto quasi 4 metri, nella villa che aveva affittato alle Baleari. Pare che il muro sia ceduto e che il giocatore di basket sia caduto di spalle col corpo verso terra.

Un volo terribile, così lo hanno descritto gli amici che hanno assistitito alla scena. Alessandro Gentile è stato quindi portato di corsa in elicottero a Palma di Maiorca, dove è stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico. “Situazione al momento complicata e difficilissima”, scrive The Pipol lanciando la notizia relativa al grave incidente di Alessandro Gentile. Ora si attendono aggiornamenti sulle condizioni di salute del giocatore di basket, ma anche sulla vicenda, su cui starebbe indagando la Guardia Civil.

LA CARRIERA DI ALESSANDRO GENTILE

Alessandro Gentile, cestista italiano classe 1992 di ruolo guardia-ala, ha militato nell’Olimpia Milano dal 2011 al 2016, con cui ha vinto due campionati (2014 e 2016), una Coppa Italia (2016) e una Supercoppa Italiana (2016). Inoltre, è stato selezionato con la 53ª scelta assoluta al Draft NBA 2014 dai Minnesota Timberwolves, che hanno subito ceduto i diritti agli Houston Rockets, ma non ha successivamente mai giocato in NBA. Il 27 gennaio 2022 Alessandro Gentile ha firmato con New Basket Brindisi, che ha annunciato l’ingaggio del cestista nativo di Maddaloni con un contratto sino al termine della stagione. Nella sua carriera ha vestito anche le maglie del Treviso, Virtus Bologna, Aquila Trento, Pallacanestro Varese, inoltre vanta anche esperienza all’estero, dove ha giocato con Panathinaikos, Hapoel Gerusalemme ed Estudiantes Madrid. In passato ha parlato anche della sua battaglia contro la depressione.

