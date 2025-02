Pubblico sotto choc a Sanremo 2025 dopo la splendida esibizione del piccolo Alessandro Gervasi, che a soli sei anni si è cimentato in “Champagne“, canzone di Peppino Di Capri, al quale sta per essere dedicato un film. Molti, dopo aver sentito la sua immensa bravura si sono domandati chi è Alessandro Gervasi, che così piccolo ha saputo padroneggiare uno strumento difficile come il pianoforte senza esitazione. Ebbene, si tratta di un attore e di un bambino prodigio.

Nella fiction “Champagne”, interpreta proprio Peppino di Capri e come ha confermato sul palco di Sanremo 2025, durante le riprese ha suonato davvero il pianoforte, senza trucco e inganno. La serie andrà in onda a partire dal 24 marzo 2025 su Rai 1 e il bambino vestirà i panni della versione giovanissima del protagonista. Nato nel 2018, Alessandro Gervasi è originario di Trapani, precisamente di Buseto Palizzolo. Durante la pandemia, quando aveva solo 3 anni, ha iniziato a suonare il pianoforte rivelandosi un vero e proprio prodigio dall’orecchio assoluto.

Alessandro Gervasi, cos’è l’orecchio assoluto del musicista

Alessandro Gervasi, il bimbo che si è esibito in “Champagne” al Festival di Sanremo 2025, ha quello che in gergo musicale si chiama “orecchio assoluto“, ovvero la capacità di conoscere le note solo sentendole. Si tratta di una vera e propria dote che i più grandi musicisti della storia hanno avuto sin da piccoli e che ha portato anche Alessandro Gervasi a strimpellare le prime canzoni con dei giocattoli musicali. Che dire, non ci resta che vederlo nella serie e scoprire ancora di più il suo talento.