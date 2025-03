Alessandro Gervasi, chi è il giovane musicista e attore in Champagne – Peppino di Capri

Questa sera, lunedì 24 marzo 2025, andrà in onda su Rai 1 il film Champagne – Peppino di Capri ispirato alla storia personale e artistica dell’omonimo cantante campano. Per l’occasione saranno ospiti de La volta buona, nella nuova puntata con Caterina Balivo in onda oggi pomeriggio su Rai 1, diversi attori del cast, compreso il giovanissimo Alessandro Gervasi. Lui, infatti, interpreterà Peppino di Capri da bambino a cominciare dalle sue primissime esibizioni al piano.

Ciccio e Tore: novità da un testimone anonimo?/ "De Marino una sera disse che si sentiva in colpa per loro"

Nato nel 2018 a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, Alessandro Gervasi è un bambino con una grandissima passione per la musica e per il pianoforte; ad appena 6 anni è diventato un vero e proprio “prodigio” della musica e, a dispetto della sua giovanissima età, vanta già una ricchissima carriera impreziosita di riconoscimenti vari. Il suo primo approccio al mondo delle sette note arriva a soli 3 anni quando, durante la pandemia, comincia a suonare una piccola pianola giocattolo emulando il padre.

Lory Del Santo e Marco Cucolo: "Andremo avanti finché saremo felici"/ "Le catene non ci sono ma..."

Alessandro Gervasi e il successo: l’incantevole esibizione a Sanremo 2025

Sono stati proprio i genitori di Alessandro Gervasi, osservando e stupendosi dell’indiscusso talento del figlio, ad invitarlo a studiare musica. È nata così questa sua grande passione, che l’ha portato a partecipare e vincere il Tour Music Fest, contest presieduto dal maestro Beppe Vessicchio; inoltre è diventato una giovanissima star dei social, grazie al suo talento e alla sua straordinaria capacità di riconoscere le note sentendole solo una volta, essendo dotato del cosiddetto “orecchio assoluto”.

Malattia Sandro Giacobbe, tumore alla testa e parrucca: "Non cammino più"/ Cos'è meningioma, sintomi e cura

Prestigiosissima è stata soprattutto la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 lo scorso febbraio; in qualità di ospite, ha interpretato la celebre Champagne di Peppino di Capri al pianoforte sul palco dell’Ariston, incantando ed emozionando tutti. Una storia che ricalca dunque quella dell’omonimo cantautore campano che verrà omaggiato questa sera su Rai 1 con il film a lui dedicato; anche lui, infatti, si avvicinò da giovanissimo alla musica suonando il pianoforte.