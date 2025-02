Il giovanissimo Alessandro Gervasi è un nome che si farà conoscere senza ombra di dubbio nei prossimi anni. Si tratta di un giovane musicista di appena sei anni che ha già ottenuto straordinari successi nel mondo della musica: il suo talento non è passato inosservato e dal web lo ha portato ad approdare fino alla Rai. Alessandro è stato infatti scelto per interpretare Peppino Di Capri nella fiction Rai “Champagne” che andrà in onda il 18 febbraio in prima serata sul primo canale del servizio pubblico. Il giovanissimo Alessandro è ancora un bambino ma ha già uno straordinario orecchio per la musica e questo lo ha portato a farsi conoscere in Italia, tanto da venire scelto proprio per interpretare il difficile ruolo.

Alessandro, originario di Buseto Palizzolo in Sicilia, più precisamente in provincia di Trapani, ha vinto il Tour Music Fest, un prestigioso concorso musicale diretto da Beppe Vessicchio. Pur essendo davvero piccolo, Alessandro Gervasi è riuscito a trionfare, confermando il suo innato talento, che consiste nel saper riprodurre alla perfezione qualsiasi melodia ascolti. Si è fatto così notare anche dalla produzione di “Champagne” che cercava proprio un bambino come lui, molto piccolo ma già in grado di suonare benissimo il pianoforte. Alessandro è stato scoperto, come racconta “Capri post”, attraverso un video che girava sul web di lui che suonava il pianoforte. La scelta è immediatamente ricaduta sul giovanissimo talento siciliano che nonostante la giovane età, ha già una dote in grado di lasciare tutti a bocca aperta.

Alessandro Gervasi, chi è il giovanissimo pianista che interpreta Peppino Di Capri

Alessandro Gervasi, piccolissimo ma già di grande talento, sarà Peppino Di Capri in “Champagne”. Come il maestro, infatti, è molto bravo al pianoforte come lo stesso Di Capri. Peppino, infatti, cominciò a suonare molto giovane, facendo emergere il suo talento molto presto. La sua storia ricorda dunque quella del grande artista partenopeo, nato proprio a Capri nel 1939. Il talento di Alessandro è quello di saper riprodurre qualsiasi melodia ascolti, grazie ad un orecchio straordinario per la musica. Una dote davvero unica.