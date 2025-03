Alessandro Gervasi, chi sono i genitori del giovane musicista

La volta buona torna in onda oggi pomeriggio, lunedì 24 marzo 2025, con una nuova puntata su Rai 1; tra gli ospiti di Caterina Balivo troviamo anche il cast del film Champagne – Peppino di Capri, che andrà in onda questa sera sulla prima rete Rai e che è ispirato alla storia personale e musicale dell’omonimo cantautore. Nel cast figura anche Alessandro Gervasi, giovanissimo musicista dotato di orecchio assoluto, che il grande pubblico ha già avuto modo di ammirare a febbraio al Festival di Sanremo 2025 come ospite, quando suonò Champagne al pianoforte.

Alessandro Gervasi ha appena 6 anni ma è già dotato di un talento cristallino e di una grandissima passione per il mondo delle sette note. Al suo fianco, sempre in suo supporto, c’è ovviamente la sua famiglia a cominciare dai suoi genitori; di loro non si conoscono molte informazioni, sappiamo però che hanno sempre fatto il tifo per il figlio e per il suo giovane talento. La madre l’ha accompagnato a Sanremo lo scorso febbraio, in occasione della sua ospitata sul palco dell’Ariston, mentre il padre (professione metalmeccanico) è rimasto a casa assieme alla sorellina di Alessandro di 4 anni.

Alessandro Gervasi e la passione per la musica “nata durante la pandemia“

Come riportò Ansa a febbraio, fu la madre di Alessandro Gervasi a raccontare la passione del figlio per la musica, poco prima dell’esibizione al Festival: “È nata durante la pandemia, mio marito suona il pianoforte per diletto e lo faceva in casa, in quei giorni in cui non si poteva uscire“. Il giovane Alessandro seguì le orme del padre e si appassionò di musica, al punto che in casa la madre improvvisamente sentì “delle note al pianoforte che riproducevano l’inno di Mameli. Non capivo da dove provenissero. Sono andata nell’altra stanza e ho visto Alessandro che con quel ditino stava suonando“.

I genitori di Alessandro Gervasi sono felici ed orgogliosi del figlio ma “non adopereremo alcun tipo di costrizione nei suoi confronti, sarà lui a decidere. Da parte nostra troverà pieno sostegno per realizzare i suoi sogni“.