Alessandro Gozzoli, “ragazzo biondo” al centro delle indagini/ Auto della vittima…

Alessandro Gozzoli, il ragazzo biondo è l’assassino?

Svolta nel caso di Alessandro Gozzoli? Le ricerche si stanno concentrando su un ragazzo con la chioma bionda, che sarebbe stato ripreso dalle telecamere vicino l’abitazione della vittima. Non è ancora chiaro però quale sia stata la via di fuga del presunto assassino, che avrebbe potuto prendere due vie diverse dopo essere stato ripreso dalla prima telecamera.

Nel caso in cui il sospettato avesse girato verso sinistra, l’avrebbero ripreso altre telecamere di un parcheggio di alcune attività. A destra, invece, ancora un’altra, posta prima di una strada che porta verso la campagna. Diversa è la storia se l’uomo avesse rubato l’auto di Alessandro: da qui avrebbe dovuto prendere un’unica via e avrebbero potuto riprenderlo tre telecamere. Proprio l’auto del giovane è stata ritrovata in un luogo non reso noto dagli inquirenti.

Giallo auto

La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. Il ragazzo immortalato, sul quale si sono concentrate ora le ricerche per la morte di Alessandro Gozzoli, ha i capelli biondi ed è stato ripreso di alcune telecamere nei pressi di casa della vittima. Secondo nuove indiscrezioni, il presunto assassino sarebbe stato ripreso anche mentre lasciava il paese, probabilmente in auto. Come sottolinea Ore 14, l’auto del ragazzo ucciso era scomparsa ed è stata poi ritrovata poco dopo ma non è chiaro se sia stata spostata proprio dall’assassino.

Sarah Viola, psichiatra, ha commentato a Ore 14 l’omicidio di Alessandro Gozzoli: “La fantasia che mi viene è che siano arrivati a casa insieme. Forse ha preso l’auto di Alessandro per raggiungere la sua. Sicuramente c’era confidenza tra loro, poi se sia andata male per eccesso di erotismo o per altro, è da chiarire. Ma non penso che sia una persona trovata per caso”. Per Monica Leofreddi, “Bisogna aspettare l’autopsia per capire che anche il cadavere messo lì non sia frutto di una messa in scena. Dobbiamo capire anche dove siano stati trovati telefono e auto”.

