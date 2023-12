Alessandro Grasso condannato in Francia a 20 anni per stupro e tortura/ Le accuse dalla ex compagna

Alessandro Grasso è stato condannato a 20 anni di reclusione per stupro e tortura. La sentenza è arrivata in Francia, dato che come ricostruito dal Corriere della Sera le violenze sarebbero avvenute nella notte tra l’8 e il 9 novembre 2019 nell’ambito di un festino a base di alcol avvenuto proprio nell’appartamento in cui l’imprenditore lombardo viveva, a Mentone, all’estremità della Costa Azzurra. Le denuncia è arrivata da una sessantasettenne con cui l’uomo aveva avuto in precedenza una relazione.

I giudici francesi non hanno avuto dubbi nell’emanare la condanna nei confronti del manager originario di Cinisello Balsamo. Le prove che confermavano la versione della vittima erano inequivocabili. La sessantasettenne, dopo le violenze, si era infatti recata al pronto soccorso poiché ferita. Negli anni è stata anche costretta a sottoporsi a dei delicati interventi chirurgici per rimediare ai danni subiti. Inoltre, un’altra donna che aveva partecipato al festino, ha raccontato quanto avvenne quella notte. L’ipotesi di un gioco erotico finito male era stata dunque esclusa, lasciando spazio allo scenario della brutale tortura per scopi puramente sessuali. Anche dopo il tentativo di depistaggio dell’imputato, che aveva parlato di “conoscenze balorde” nella cerchia dell’ex compagna.

Alessandro Grasso condannato in Francia a 20 anni per stupro e tortura: le violenze sulla ex compagna

La pena emanata in Francia nei confronti di Alessandro Grasso è stata dunque massima. I tentativi della difesa di cercare delle attenuanti si sono rivelati vani. L’imprenditore lombardo è stato giudicato come un violentatore e torturatore, il quale avrebbe agito senza pietà, probabilmente convinto che, in conseguenza della quantità di alcolici bevuti e del fatto che la vittima fosse in uno stato di semi-incoscienza, la vicenda non sarebbe emersa. La donna, al suo risveglio, avrebbe ricordato poco e non sarebbe stata creduta. In realtà, ciò non è avvenuto.

Le ferite riportate dalla sessantasettenne erano inequivocabili e il suo racconto drammaticamente lucido, così come quello dell’altra donna che era presente al momento delle violenze. È da capire adesso se gli avvocati dell’imprenditore decideranno di presentare ricorso per la sentenza emessa in primo grado dai giudici francesi oppure se accetteranno il verdetto.











