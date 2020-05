Alessandro Graziani chiude con Giovanna Abate/ Uomini e Donne: “Non abbiamo futuro”

Pubblicità

Alessandro Graziani torna nello studio di Uomini e Donne per avere un confronto con Giovanna Abate. L’ultimo che li ha visti protagonisti è infatti andato molto male a causa di un acceso battibecco. Oggi Alessandro ammette di essere rimasto molto male dopo aver assistito al comportamento avuto da Giovanna nei confronti di Sammy Hassan. “Io sono molto diretto, ero qua dietro l’altra volta e ho assistito una cosa che mai avevo pensato di vedere: – esordisce, per poi aggiungere – Giovanna che cade ai piedi di un’altra persona, cosa che è stata anche imbarazzante. E questo non lo capisco, non so che valore dai alle cose.” La Abate però replica: “Se essere come sono e fare ciò che sento significa essere imbarazzante…”

Alessandro Graziani chiude con Giovanna Abate a Uomini e Donne

Alessandro Graziani continua l’attacco nei confronti di Sammy: “Tu lo chiami uomo una persona così? Forse sono stato io a non capirti… probabilmente ho sbagliato io sin dall’inizio, ti ho dato troppo sin dall’inizio.” Giovanna Abate chiarisce i suoi sentimenti: “Ci sono delle sensazioni che in te mi muovono quando ti ho davanti. Quando torno a casa questi pensieri non me li porto. Io penso che un domani io e te fuori da qui non potremmo avere un futuro!” Maria De Filippi chiede a questo punto se vuole eliminarlo, lei però nega. Tuttavia, di fronte a queste parole, è Alessandro ad alzarsi, salutarla e andare via.



