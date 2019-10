Alessandro Graziani/ Con Serena Enardu superato il limite? “Mai fatto nulla di male” (Temptation Island Vip)

Alessandro Graziani è il bel tentatore di Temptation Island Vip che è riuscito a fare breccia nel cuore della confusa Serena Enardu. La vicinanza tra i due ha permesso all’ex protagonista di Uomini e Donne di potersi studiare dentro e poter comprendere fino in fondo la sua storia con il cantante Pago. Giocatore di pallavolo professionista (gioca nel ruolo di schiacciatore in una squadra di Serie A), Alessandro ha avuto un ruolo decisivo in questo viaggio nei sentimenti di Serena. Il feeling tra i due è stato sin da subito molto evidente ed oltre a non essere mai sfuggito alle telecamere del programma è stato notato inevitabilmente anche da Pago che, durante il falò di confronto, ha più volte insistito sul rapporto nato tra la sua donna ed il giovane tentatore 28enne, chiedendo addirittura a Serena se fosse innamorata di lui. Per Alessandro Graziani, quella a Temptation Island Vip è stata la prima esperienza televisiva ma c’è già chi lo reclama nel celebre programma Uomini e Donne, nel ruolo del tronista.

ALESSANDRO GRAZIANI, FEELING CON SERENA ENARDU

La dolcezza, la capacità di ascolto e la serenità sono state le armi usate da Alessandro Graziani per conquistare in maniera naturale Serena Enardu, al punto da metterla in difficoltà e farla riflettere sui suoi reali sentimenti nei confronti del compagno Pago. Il giovane tentatore non ha mai nascosto il desiderio di andare oltre con la fidanzata, confessando addirittura di essersi voluto spingere fino ad un bacio. Eppure, ad affascinare ancora di più Serena Enardu è stato il grande rispetto che il ragazzo ha sempre avuto nei suoi confronti e verso il fidanzato in pena dall’altra parte del villaggio. Atteggiamento che è stato letto in maniera contraria da Pago, per il quale entrambi sarebbero stati bloccati solo dalla relazione ancora in corso di Serena. Tra i due, nel corso della loro conoscenza, non sono tuttavia mancati i contatti fisici, tra carezze sfiorate, baci sulla guancia e gesti carichi di attenzioni. Nella loro ultima uscita che ha fatto da preludio al falò di confronto finale, durante un giro in barca non sono mancate le lacrime di Serena. “Dove vorresti essere adesso?”, la domanda di Alessandro. E la risposta della donna è stata ampiamente scontata.

A TEMPTATION ISLAND VIP IMBARAZZI E CRISI PER LA FIDANZATA

Alessandro Graziani è riuscito a fare innamorare Serena Enardu? Lei, al cospetto di Pago, nega ma è chiaro che il giovane ha smosso nella donna qualcosa di incontrollabile e inatteso. Lo si comprende pienamente dalle parole della fidanzata che in più circostanze ha ammesso: “Quando sto con te sto bene, si vede dalla mia faccia, serena e spensierata”. Ed è stata la stessa Serena ad ammettere: “Era meglio se tu non ci fossi stato, perché mi incasinerai un po’”. Gli sguardi di Alessandro Graziani hanno più volte imbarazzato la donna contribuendo con le sue reazioni ad incrementare la delusione più volte espressa di Pago. Certamente la loro vicinanza sempre più coinvolgente ha messo in crisi Serena, facendola spesso esplodere in lacrime, cercando al tempo stesso il contatto costante con il tentatore. E proprio durante un nuovo momento di crisi, Alessandro ha voluto rassicurarla: “Io ripeto che ti non hai fatto niente di male”. A non pensarla da tempo così, però, è proprio Pago, per il quale ormai è stato superato ogni limite.



