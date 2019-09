Alessandro Graziani/ Dalla pallavolo pronto a sconvolgere tutte con il suo fisico a Temptation Island Vip

Alessandro Graziani: lo sciacciatore professionista pronto per Temptation Island 2019

Schiacciatore di professione e più che conosciuto nel mondo della pallavolo: Alessandro Graziani ha fatto parlare di sé poche settimane fa per via dell’ingaggio ricevuto dal Sabaudia, che è riuscito ad aggiudicarsi il giocatore che più di tutti ha creato dei problemi alla squadra durante la precedente stagione. In precedenza infatti, Alessandro ha militato al Fano ed ha messo a dura prova il Sabaudia, che ha deciso così di toglierlo ai rivali. Da oggi in poi potremo seguirlo invece a Temptation Island Vip 2019, visto che il pallavolista di 27 anni sarà presente come Single. 193 cm di altezza ed un curriculum nel mondo del Volley di tutto rispetto, fra Olympia Voltri e una forte presenza in B1 con le magliette del Genova, Alba e Fossano. Non solo fisico scolpito però per Alessandro, che sui social oltre a mettere in evidenza addominali e bicipiti non esita a mostrarsi anche nei panni di tenero zio. Compare infatti in alcune foto affianco alla nipotina, nata nel primo mese di quest’anno. I due sono diventati subito inseparabili e amano trascorrere il tempo insieme, come dimostra l’ultimo scatto che lo sportivo ha condiviso lo scorso 19 agosto.

Alessandro Graziani: pronto a far parlare di sé

Classe 1991 e nato a Genova, Alessandro Graziani promette di far parlare di sé durante l’esperienza a Temptation Island Vip 2019. Il nuovo Single e promessa della pallavolo ha alle spalle un forte amore per lo sport che lo ha reso famoso, dato che ha iniziato ad interessarsi di Volley ad appena 14 anni. Il suo talento gli ha permesso di fare una rapida scalata nello sport, tanto che in pochi anni si è trasformato da giocatore in professionista. Attualmente gioca in Serie A3, dopo diverse presenze in B2 e B1. In base alla sua presenza nel reality possiamo dare per scontato che non abbia una fidanzata al suo fianco per adesso e che l’unica donna della sua vita, come precisa in diversi post, è la nipotina di pochi mesi. Non è la prima volta però che si allontana dal mondo dello sport per dedicarsi ad altro. Alessandro infatti compare in uno shooting senese appena due anni fa e ama viaggiare, senza alcuna preferenza per quanto riguarda la meta. Tramite il suo profilo Instagram scopriamo infatti che ha visitato Amsterdam e Palma De Mallorca negli ultimi tempi, ma non disdegna nemmeno le località italiane per un bagno di fine stagione, come Fano, in provincia di Pesaro e Urbino.

Alessandro Graziani: La foto con la nipotina

Visualizza questo post su Instagram ❤️ ultimi giorni insieme ❤️ Un post condiviso da Alessandro Graziani (@grazianialessandro91) in data: 19 Ago 2019 alle ore 12:23 PDT





