Alessandro Graziani e Serena Enardu sono stati a letto insieme?/ Signorini indaga a Uomini e Donne: lo scoop!

Cos’è accaduto realmente tra Serena Enardu e Alessandro Graziani dopo Temptation Island? I due sono rimasti da subito semplici amici o c’è stato qualcosa di più? Ad indagare su questo, dopo la diretta di lunedì scorso del Grande Fratello Vip, è proprio Alfonso Signorini. Il conduttore ha deciso di andare in fondo a questa vicenda, presentandosi addirittura nello studio di Uomini e Donne nel corso della registrazione del trono Classico tenutasi ieri, 13 febbraio. Tra i nuovi corteggiatori c’è infatti proprio Alessandro. Signorini ha chiesto informazioni in merito al rapporto con Serena ma lui ha deviato la domanda, chiedendo che venisse fatta a lei e non a lui che ora vuole solo godersi il percorso a Uomini e Donne e magari trovare proprio lì una fidanzata.

Alessandro Graziani e Serena Enardu a letto insieme dopo Temptation Island?

Alessandro Graziani svia dunque le domande su un possibile flirt avuto con Serena Enardu dopo Temptation Island Vip. D’altronde Serena ha acceso i sospetti dopo i like lasciati ad alcune foto del ragazzo su Instagram nonostante quanto accaduto con Pago a causa del loro rapporto. Ma a lanciare la bomba in studio a Uomini e Donne è stata Tina Cipollari. L’opinionista ha svelato che alcune sue amiche avrebbero visto Alessandro e Serena insieme a settembre, dunque dopo Temptation e la rottura con Pago, a Cagliari. I due avrebbero trascorso un weekend insieme. Quando si inizia a toccare l’argomento intimità e, dunque, di un possibile rapporto tra i due, Alessandro rimane in silenzio. La vicenda potrebbe dunque essere affrontata questa sera nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip che, vista la data speciale, avrà come tema principale proprio l’amore.

