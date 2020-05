Alessandro Graziani scaricato da Giovanna?/ “La tua scelta è Sammy!” (Uomini e Donne)

Pubblicità

Giovanna Abate ha avuto modo di fare delle nuove esterne prima della puntata di Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5. Una è quella con Sammy Hassa, finita ancora una volta in lite, l’altra è invece quella con Alessandro Graziani. È stato proprio il ragazzo a volerla organizzare per la tronista e stupirla con un gesto carino, da lei molto apprezzato. “Tu mi spiazzi sempre” ammette Giovanna in studio, che viene tuttavia presa di mira da Gianni Sperti. L’opinionista, che è stato sempre dalla parte della tronista, stavolta non riesce a trattenere ciò che pensa: “Io non riesco a vederti così! È chiaro che ti interessa solo di Sammy e stai totalmente ignorando Alessandro. Questa è una mancanza di rispetto!” Anche Tina Cipollari dice la sua: “È chiaro che la tua scelta sia Sammy, non prendere in giro gli altri!”

Giovanna Abate fa un passo indietro con Alessandro Graziani: la sua reazione

Giovanna Abate in qualche modo conferma che l’interesse per Sammy è diverso da quello per Alessandro. Così lo avverte: “Io penso a Sammy e Alchimista in un modo e ad Alessandro in un altro. Io non so quanto tu potrai farti male, non so se tu voglia comunque rimanere con il pericolo che tu non sia la scelta!” Alessandro però sembra essere disposto a rimanere nonostante queste premesse: “Ma questo non è un problema tuo, questo sono io a doverlo giudicare”, le risponde.



