Alessandro Graziani/ Serena Enardu: “non parlo di lui” (Uomini e Donne)

Alessandro Graziani è il tentatore che ha stregato Serena Enardu che, dopo la fine della storia con Pago, si è rifiugiata tra le sue braccia. Il tentatore di Temptation Island Vip, finora, è rimasto in silenzio lasciando a Serena il tempo per poter capire i propri sentimenti e anche nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne, dedicata al confronto tra Serena Enardu e Pago, Alessandro resterà in panchina trasformandosi in uno dei tanti spettatori del programma. Maria De Filippi, infatti, sceglierà di non farlo entrare in studio per dare la possibilità a Serena e Pago di potersi chiarire senza la pressione del “terzo incomodo”. Il pubblico, così, resterà con un punto interrogativo non sapendo cosa sia realmente accaduto tra Alessandro e Serena dopo Temptation.

ALESSANDRO GRAZIANI FIDANZATO CON SERENA ENARDU?

Alessandro Graziani è il nuovo fidanzato di Serena Enardu? E’ questa la domanda a cui il pubblico cerca una risposta non trovandola, però, in nessuno dei protagonisti. Se il bel tentatore resta in silenzio, la Enardu, pur rilasciando dichiarazioni, preferisce non parlare del rapporto che ha instaurato con il bel tentatore dopo Temptation Island Vip. “Non rispondo alla domanda se l’ho visto o sentito. Voglio tutelarlo. A Temptation non ci siamo baciati, rifarei tutto. Criticatemi. Ho perso sei chili. Ho voglia di serenità e se per conquistarla ho dovuto fare questo viaggio e soffrire, va bene così”, ha spiegato Serena ai microfoni del settimanale Chi. Il rapporto con Alessandro ha esposto Serena ad una serie di critiche feroci da parte del popolo del web. A difendere Serena e, di conseguenza il feeling con Alessandro, è Alessia Marcuzzi che, a Uomini e Donne Magazine, ha detto: “ Serena è una mamma e una donna forte e indipendente. L’hanno attaccata per non aver detto subito la verità riguardo ai suoi sentimenti, ma chi di noi riesce a essere sempre sincero nella vita? Quanti di noi riescono a confessare la verità in momenti simili? ”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA